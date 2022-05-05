ФОТО. Игроки Динамо и Довбик присоединились к сборной Украины
Футболисты киевлян прибыли в Словению
5 мая футболисты «Динамо», а также форвард Днепра-1 Артем Довбик присоединились к сборной Украины, которая работает на базе сборной Словении и готовится к матчу против Шотландии в отборе плей-офф ЧМ-2022.
10 динамовцев и днепрянин Довбик, участвовавший в благотворительных матчах киевлян, прилетели как раз к обеду в гостинице «Элеганс», где тепло встретились с партнерами по сборной, работающими в Словении уже четыре дня. После разминки и пробежки команда разделилась на две группы: три динамовца, которые вчера сыграли по 45 минут — Денис Гармаш, Александр Сирота и Денис Попов — присоединились к девяти игрокам, работающим уже пятый день (Алексей Гуцуляк из-за боли в колене участия в сегодняшнем занятии не принимал).
Остальные динамовцы, выполнив восстановительные упражнения, получили возможность просто понаблюдать за происходящим на поле.
Хорошая новость – Михаил Мудрик приступил к беговой работе. Обследование не выявило серьезного повреждения приводной мышцы. Михаилу понадобится еще несколько дней под наблюдением врачей сборной для полноценного восстановления и возвращения к игровым тренировкам.
Завтра сине-желтые проведут первую полноценную тренировку фактически полным составом игроков, выступающих в украинских клубах.
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