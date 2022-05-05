Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Игроки Динамо и Довбик присоединились к сборной Украины
Чемпионат мира
05 мая 2022, 22:15 |
1001
0

ФОТО. Игроки Динамо и Довбик присоединились к сборной Украины

Футболисты киевлян прибыли в Словению

05 мая 2022, 22:15 |
1001
0
ФОТО. Игроки Динамо и Довбик присоединились к сборной Украины
uaf.ua

5 мая футболисты «Динамо», а также форвард Днепра-1 Артем Довбик присоединились к сборной Украины, которая работает на базе сборной Словении и готовится к матчу против Шотландии в отборе плей-офф ЧМ-2022.

10 динамовцев и днепрянин Довбик, участвовавший в благотворительных матчах киевлян, прилетели как раз к обеду в гостинице «Элеганс», где тепло встретились с партнерами по сборной, работающими в Словении уже четыре дня. После разминки и пробежки команда разделилась на две группы: три динамовца, которые вчера сыграли по 45 минут — Денис Гармаш, Александр Сирота и Денис Попов — присоединились к девяти игрокам, работающим уже пятый день (Алексей Гуцуляк из-за боли в колене участия в сегодняшнем занятии не принимал).

Остальные динамовцы, выполнив восстановительные упражнения, получили возможность просто понаблюдать за происходящим на поле.

Хорошая новость – Михаил Мудрик приступил к беговой работе. Обследование не выявило серьезного повреждения приводной мышцы. Михаилу понадобится еще несколько дней под наблюдением врачей сборной для полноценного восстановления и возвращения к игровым тренировкам.

Завтра сине-желтые проведут первую полноценную тренировку фактически полным составом игроков, выступающих в украинских клубах.

По теме:
Дмитрий РИЗНЫК: «Соскучились по мячу, по играм»
11 игроков Динамо и Довбик присоединились к сборной Украины
Алексей ГУЦУЛЯК: «Сборная? Все новое и коллектив новый»
сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Артем Довбик
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Каха Каладзе нервно отреагировал на слова Подоляка о Грузии
Война | 05 мая 2022, 04:29 7
Каха Каладзе нервно отреагировал на слова Подоляка о Грузии
Каха Каладзе нервно отреагировал на слова Подоляка о Грузии

Экс-защитник «Динамо», а ныне мэр Тбилиси недоволен

Зинченко попал в символическую сборную по итогам полуфиналов ЛЧ
Футбол | 05 мая 2022, 18:56 0
Зинченко попал в символическую сборную по итогам полуфиналов ЛЧ
Зинченко попал в символическую сборную по итогам полуфиналов ЛЧ

Александр хорошо отыграл, но в финале не сыграет

Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови
Футбол | 05.05.2022, 17:33
Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови
Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови
Реал – Манчестер Сити – 3:1 (д.в.). Видео голов и обзор матча
Футбол | 05.05.2022, 01:02
Реал – Манчестер Сити – 3:1 (д.в.). Видео голов и обзор матча
Реал – Манчестер Сити – 3:1 (д.в.). Видео голов и обзор матча
ЗАЛУЖНЫЙ: «ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском направлении»
Война | 05.05.2022, 14:25
ЗАЛУЖНЫЙ: «ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском направлении»
ЗАЛУЖНЫЙ: «ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском направлении»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
05.05.2022, 10:31
Футбол
ЗЕЛЕНСКИЙ: «рф должна вернуться к границам до 24 февраля и отдать Крым»
ЗЕЛЕНСКИЙ: «рф должна вернуться к границам до 24 февраля и отдать Крым»
04.05.2022, 01:23 6
Война
Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»
Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»
04.05.2022, 12:27 28
Футбол
ВИДЕО. Автобус и бензовоз. В трагическом ДТП возле Ровно погибли 27 человек
ВИДЕО. Автобус и бензовоз. В трагическом ДТП возле Ровно погибли 27 человек
04.05.2022, 05:16
Война
Огрызнулись и сдулись. Ливерпуль утопил субмарину и вышел в финал ЛЧ
Огрызнулись и сдулись. Ливерпуль утопил субмарину и вышел в финал ЛЧ
03.05.2022, 23:51 3
Футбол
Зеленский заявил о новом этапе войны с россией
Зеленский заявил о новом этапе войны с россией
04.05.2022, 14:40 3
Война
Российские игроки выпустили стикеры в CS:GO со свастикой Z
Российские игроки выпустили стикеры в CS:GO со свастикой Z
05.05.2022, 10:44 11
Киберспорт
Вильярреал – Ливерпуль – 2:3. Яркий триллер! Видео голов и обзор матча
Вильярреал – Ливерпуль – 2:3. Яркий триллер! Видео голов и обзор матча
04.05.2022, 00:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем