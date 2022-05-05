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  4. Шевченко не собирается покупать Пескару. Он ездил к офтальмологу
Италия
05 мая 2022, 14:23 |
474
0

Шевченко не собирается покупать Пескару. Он ездил к офтальмологу

Стала известна цель визита украинца в Пескару

05 мая 2022, 14:23 |
474
0
Шевченко не собирается покупать Пескару. Он ездил к офтальмологу
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Вчера Андрей Шевченко приехал в город Пескара, из чего итальянские СМИ сделали вывод о том, что легендарный украинский форвард собирается приобрести футбольный клуб «Пескара».

Однако реальность оказалась намного банальнее. Шевченко приехал в Пескару ради визита к офтальмологу Леонардо Мастропаскуа. Проблем со зрением у 45-летнего украинца нет, это был обычный медосмотр.

После визита к офтальмологу Шевченко отправился в Милан. Посещать матч «Пескары» против «Губбио» Шевченко не собирался.

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