Шевченко не собирается покупать Пескару. Он ездил к офтальмологу

Вчера Андрей Шевченко приехал в город Пескара, из чего итальянские СМИ сделали вывод о том, что легендарный украинский форвард собирается приобрести футбольный клуб «Пескара».

Однако реальность оказалась намного банальнее. Шевченко приехал в Пескару ради визита к офтальмологу Леонардо Мастропаскуа. Проблем со зрением у 45-летнего украинца нет, это был обычный медосмотр.

После визита к офтальмологу Шевченко отправился в Милан. Посещать матч «Пескары» против «Губбио» Шевченко не собирался.