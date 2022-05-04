Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба
Италия
04 мая 2022, 13:36 | Обновлено 04 мая 2022, 14:00
3062
0

Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба

В ближайшее время возможна покупка «Пескары»

04 мая 2022, 13:36 | Обновлено 04 мая 2022, 14:00
3062
0
Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать президентом «Пескары».
 
Сейчас легенда «Милана» находится в Пескаре, где уже встречался с владельцем клуба Даниэле Себастьяни и будет присутствовать на сегодняшнем матче против «Губбио».
 
По данным местной прессы, бывший тренер «Дженоа» ведет переговоры с Себастьяни по поводу приобретения контрольного пакета акций клуба «бело-голубых». Шева является представителем группы предпринимателей, заинтересованных в этой покупке.
 
«Пескара» завершила регулярный чемпионат на пятом месте в группе Б Серии С. Встреча с «Губбио» – первый раунд плей-офф за повышение в классе. Тренирует команду Лучано Дзаури – бывший защитник «Аталанты», «Лацио», «Фиорентины» и «Сампдории», который провел около 300 матчей в Серии А и пять раз сыграл за сборную Италии.

По теме:
Шевченко сыграет в благотворительном матче против сборной Англии
Первым был Михайличенко. Украинцы, которые побеждали в топ-5 чемпионатов
ВИДЕО. Милан вспомнил гол Шевченко, который принес клубу Скудетто
Андрей Шевченко Пескара Даниэле Себастьяни Лучано Дзаури
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Calciomercato
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Реакция Клоппа на камбэк Ливерпуля и выход в финал Лиги чемпионов
Футбол | 04 мая 2022, 12:55 0
ВИДЕО. Реакция Клоппа на камбэк Ливерпуля и выход в финал Лиги чемпионов
ВИДЕО. Реакция Клоппа на камбэк Ливерпуля и выход в финал Лиги чемпионов

Наставник «красных» был спокоен после победы в Испании

Огрызнулись и сдулись. Ливерпуль утопил субмарину и вышел в финал ЛЧ
Футбол | 03 мая 2022, 23:51 3
Огрызнулись и сдулись. Ливерпуль утопил субмарину и вышел в финал ЛЧ
Огрызнулись и сдулись. Ливерпуль утопил субмарину и вышел в финал ЛЧ

«Вильярреал» оказал достойное сопротивление, сумев отыграть два мяча форы

Реал примет Манчестер Сити в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 04.05.2022, 09:15
Реал примет Манчестер Сити в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Реал примет Манчестер Сити в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов
ВИДЕО. Автобус и бензовоз. В трагическом ДТП возле Ровно погибли 27 человек
Война | 04.05.2022, 05:16
ВИДЕО. Автобус и бензовоз. В трагическом ДТП возле Ровно погибли 27 человек
ВИДЕО. Автобус и бензовоз. В трагическом ДТП возле Ровно погибли 27 человек
За себя и за Марту! Калинина переиграла Радукану в Мадриде
Теннис | 03.05.2022, 23:28
За себя и за Марту! Калинина переиграла Радукану в Мадриде
За себя и за Марту! Калинина переиграла Радукану в Мадриде
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итальянский вратарь, который воевал за Украину, вернулся с ранениями домой
Итальянский вратарь, который воевал за Украину, вернулся с ранениями домой
02.05.2022, 15:56 5
Война
Вильярреал – Ливерпуль – 2:3. Яркий триллер! Видео голов и обзор матча
Вильярреал – Ливерпуль – 2:3. Яркий триллер! Видео голов и обзор матча
04.05.2022, 00:20
Футбол
Три варианта проведения чемпионата Украины
Три варианта проведения чемпионата Украины
02.05.2022, 11:32 32
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. россию отстранили от Лиги наций и еврокубков на следующий сезон
ОФИЦИАЛЬНО. россию отстранили от Лиги наций и еврокубков на следующий сезон
02.05.2022, 19:55 29
Футбол
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Возможно, это был мой последний день в Шахтере»
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Возможно, это был мой последний день в Шахтере»
02.05.2022, 16:20 10
Футбол
ВИДЕО. В Белгороде вновь «хлопки». В центре города серия взрывов
ВИДЕО. В Белгороде вновь «хлопки». В центре города серия взрывов
03.05.2022, 03:34
Война
Орбан рассказал Папе Римскому, когда путин планирует завершить войну
Орбан рассказал Папе Римскому, когда путин планирует завершить войну
03.05.2022, 13:24 7
Война
Из каких футбольных турниров исключили россию? Полный список соревнований
Из каких футбольных турниров исключили россию? Полный список соревнований
02.05.2022, 21:25 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем