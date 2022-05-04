Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба
В ближайшее время возможна покупка «Пескары»
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать президентом «Пескары».
Сейчас легенда «Милана» находится в Пескаре, где уже встречался с владельцем клуба Даниэле Себастьяни и будет присутствовать на сегодняшнем матче против «Губбио».
По данным местной прессы, бывший тренер «Дженоа» ведет переговоры с Себастьяни по поводу приобретения контрольного пакета акций клуба «бело-голубых». Шева является представителем группы предпринимателей, заинтересованных в этой покупке.
«Пескара» завершила регулярный чемпионат на пятом месте в группе Б Серии С. Встреча с «Губбио» – первый раунд плей-офф за повышение в классе. Тренирует команду Лучано Дзаури – бывший защитник «Аталанты», «Лацио», «Фиорентины» и «Сампдории», который провел около 300 матчей в Серии А и пять раз сыграл за сборную Италии.
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