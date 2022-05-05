Моуриньо в финале. Определены участники решающего матча Лиги конференций

5 мая состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги конференций.

Итальянская «Рома» нанесла поражение английскому «Лестеру» за счет гола Тэмми Абрахама (1:0, первый матч – 1:1).

Французский «Марсель» не сумел отыграться в матче против нидерландского «Фейеноорда» (0:0, первый матч – 2:3).

Таким образом, в финальном поединке 25 мая в албанской Тиране сыграют «Рома» и «Фейеноорд».

Лига конференций 2021/22

1/2 финала, ответные матчи, 5 мая

Рома (Италия) – Лестер (Англия) – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Абрахам, 11.

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Роджер Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Кристанте, Пеллегрини, Сержиу Оливейра, Залевски (Винья, 84), Абрахам (Шомуродов, 88), Дзаньоло (Верету, 78).

Лестер: Шмейхель, Джастин, Фофана, Эванс, Рикарду Перейра (Кастань, 69), Барнс (Амарти, 46), Тилеманс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл (Перес, 77), Варди, Лукман (Ихеаначо, 46).

Предупреждения: Манчини, 41, Карсдорп, 87 – Фофана, 68.

Судья: Йованович (Сербия)

Марсель (Франция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 0:0 (первый матч – 2:3)

Марсель: Манданда, Луан Перес, Камара, Салиба, Ронжье, Жерсон, Харит (Ундер, 80), Гендузи, Гуйе (Лирола, 46), Пайет (Милик, 33), Дьенг (Бакамбу, 62).

Фейеноорд: Марциано, Гертрюйда, Траунер, Сенеси, Маласиа, Эурснес, Тил (Хендрикс, 81), Кекчю, Дессерс, Нелсон (Джаханбахш, 88), Синистерра (Линссен, 74).

Предупреждения: Харит, 45, Камара, 71, Ундер, 83, Гендузи, 90 – Тил, 33, Сенеси, 45, Маласиа, 74, Дессерс, 90.

Финал, 25 мая, Тирана (Албания)

Рома (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine