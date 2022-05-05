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  4. Моуриньо в финале. Определены участники решающего матча Лиги конференций
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05.05.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 0 : 0
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Лига конференций
05 мая 2022, 23:55 | Обновлено 06 мая 2022, 00:36
931
2

Моуриньо в финале. Определены участники решающего матча Лиги конференций

В финальной встрече сыграют итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд»

05 мая 2022, 23:55 | Обновлено 06 мая 2022, 00:36
931
2
Моуриньо в финале. Определены участники решающего матча Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

5 мая состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги конференций.

Итальянская «Рома» нанесла поражение английскому «Лестеру» за счет гола Тэмми Абрахама (1:0, первый матч – 1:1).

Французский «Марсель» не сумел отыграться в матче против нидерландского «Фейеноорда» (0:0, первый матч – 2:3).

Таким образом, в финальном поединке 25 мая в албанской Тиране сыграют «Рома» и «Фейеноорд».

Лига конференций 2021/22

1/2 финала, ответные матчи, 5 мая

  • Рома (Италия) – Лестер (Англия) – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Абрахам, 11.

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Роджер Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Кристанте, Пеллегрини, Сержиу Оливейра, Залевски (Винья, 84), Абрахам (Шомуродов, 88), Дзаньоло (Верету, 78).

Лестер: Шмейхель, Джастин, Фофана, Эванс, Рикарду Перейра (Кастань, 69), Барнс (Амарти, 46), Тилеманс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл (Перес, 77), Варди, Лукман (Ихеаначо, 46).

Предупреждения: Манчини, 41, Карсдорп, 87 – Фофана, 68.

Судья: Йованович (Сербия)

  • Марсель (Франция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 0:0 (первый матч – 2:3)

Марсель: Манданда, Луан Перес, Камара, Салиба, Ронжье, Жерсон, Харит (Ундер, 80), Гендузи, Гуйе (Лирола, 46), Пайет (Милик, 33), Дьенг (Бакамбу, 62).

Фейеноорд: Марциано, Гертрюйда, Траунер, Сенеси, Маласиа, Эурснес, Тил (Хендрикс, 81), Кекчю, Дессерс, Нелсон (Джаханбахш, 88), Синистерра (Линссен, 74).

Предупреждения: Харит, 45, Камара, 71, Ундер, 83, Гендузи, 90 – Тил, 33, Сенеси, 45, Маласиа, 74, Дессерс, 90.

Финал, 25 мая, Тирана (Албания)

  • Рома (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды)
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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Hg
Ну и кого колышит 1:6 от Будё в группе если Рома в финале?
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+1
Віталій Ткачук
Моур візьме трофей. Як не крути, але Жозе шарить в своїй справі.
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0
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