Жозе МОУРИНЬО: «Нам удалось построить хорошую команду»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Лестером» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Когда работаешь в Риме, ты живешь в Риме, ты дышишь им, дышишь этим клубом. С первого дня, как только я подписал контракт, ощущалось, что это большой клуб, но без побед и с небольшим количеством финалов. Нам удалось построить хорошую команду, которая постепенно добивалась прогресса и теперь обыграла команду Премьер-лиги», - сказал Моуриньо.