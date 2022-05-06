Лига Европы06 мая 2022, 04:04 |
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Жозе МОУРИНЬО: «Нам удалось построить хорошую команду»
Наставник «Ромы» – о выходе в финал Лиги конференций
06 мая 2022, 04:04 |
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Лестером» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций.
«Когда работаешь в Риме, ты живешь в Риме, ты дышишь им, дышишь этим клубом. С первого дня, как только я подписал контракт, ощущалось, что это большой клуб, но без побед и с небольшим количеством финалов. Нам удалось построить хорошую команду, которая постепенно добивалась прогресса и теперь обыграла команду Премьер-лиги», - сказал Моуриньо.
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