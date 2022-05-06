Рома – Лестер – 1:0. Победный мяч Абрахама. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор полуфинального поединка Лиги конференций
5 мая состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги конференций.
Итальянская «Рома» нанесла поражение английскому «Лестеру» за счет гола Тэмми Абрахама (1:0, первый матч – 1:1).
В финальном поединке 25 мая в албанской Тиране сыграют «Рома» и «Фейеноорд».
Лига конференций 2021/22
1/2 финала, ответные матчи, 5 мая
Рома (Италия) – Лестер (Англия) – 1:0 (первый матч – 1:1)
Гол: Абрахам, 11.
Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Роджер Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Кристанте, Пеллегрини, Сержиу Оливейра, Залевски (Винья, 84), Абрахам (Шомуродов, 88), Дзаньоло (Верету, 78).
Лестер: Шмейхель, Джастин, Фофана, Эванс, Рикарду Перейра (Кастань, 69), Барнс (Амарти, 46), Тилеманс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл (Перес, 77), Варди, Лукман (Ихеаначо, 46).
Предупреждения: Манчини, 41, Карсдорп, 87 – Фофана, 68.
Судья: Йованович (Сербия)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Абрахам, 11 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Продажу должны оформить до конца сезона
Обозреватель Sport.ua подводит итоги выступления сборной Украины на чемпионате мира