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  4. Рома – Лестер – 1:0. Победный мяч Абрахама. Видео гола и обзор матча
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Лига конференций
06 мая 2022, 00:20 | Обновлено 06 мая 2022, 00:32
39
0

Рома – Лестер – 1:0. Победный мяч Абрахама. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор полуфинального поединка Лиги конференций

06 мая 2022, 00:20 | Обновлено 06 мая 2022, 00:32
39
0
Рома – Лестер – 1:0. Победный мяч Абрахама. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 мая состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги конференций.

Итальянская «Рома» нанесла поражение английскому «Лестеру» за счет гола Тэмми Абрахама (1:0, первый матч – 1:1).

В финальном поединке 25 мая в албанской Тиране сыграют «Рома» и «Фейеноорд».

Лига конференций 2021/22

1/2 финала, ответные матчи, 5 мая

Рома (Италия) – Лестер (Англия) – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Абрахам, 11.

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Роджер Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Кристанте, Пеллегрини, Сержиу Оливейра, Залевски (Винья, 84), Абрахам (Шомуродов, 88), Дзаньоло (Верету, 78).

Лестер: Шмейхель, Джастин, Фофана, Эванс, Рикарду Перейра (Кастань, 69), Барнс (Амарти, 46), Тилеманс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл (Перес, 77), Варди, Лукман (Ихеаначо, 46).

Предупреждения: Манчини, 41, Карсдорп, 87 – Фофана, 68.

Судья: Йованович (Сербия)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Абрахам, 11 мин.

События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
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Источник Sport.ua
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