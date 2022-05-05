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05.05.2022 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:3 - : -
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
05 мая 2022, 16:29 |
25
0

Рома – Лестер, Марсель – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 5 мая в 22:00 трансляцию матчей 1/2 финала Лиги конференций

05 мая 2022, 16:29 |
25
0
Рома – Лестер, Марсель – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

5 мая в 22:00 пройдут ответные матчи 1/2 финала Лиги конференций.

Поединки можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

22:00. Рома (Италия) – Лестер (Англия) [первый матч – 1:1]

22:00. Марсель (Франция) – Фейеноорд (Нидерланды) [первый матч – 2:3]

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Рома Рим Марсель Жозе Моуриньо Лестер Фейеноорд смотреть онлайн Лига конференций
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Источник Sport.ua
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