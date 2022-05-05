Лига конференций
Лига конференций05 мая 2022, 16:29 |
25
0
Рома – Лестер, Марсель – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 5 мая в 22:00 трансляцию матчей 1/2 финала Лиги конференций
05 мая 2022, 16:29 |
25
0
5 мая в 22:00 пройдут ответные матчи 1/2 финала Лиги конференций.
Поединки можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
22:00. Рома (Италия) – Лестер (Англия) [первый матч – 1:1]
22:00. Марсель (Франция) – Фейеноорд (Нидерланды) [первый матч – 2:3]
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 мая 2022, 11:16 0
Экс-лидер «Шахтера» не прижился в команде из Салвадора
Футбол | 04 мая 2022, 23:32 0
Украинец вышел на замену и разогнал атаку «Ман Сити» на ворота «Реала»
Футбол | 05.05.2022, 07:57
Футбол | 05.05.2022, 01:02
Футбол | 04.05.2022, 22:40
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.05.2022, 23:51 3
04.05.2022, 00:20
04.05.2022, 13:36 5
04.05.2022, 13:05 6
05.05.2022, 00:36 42
05.05.2022, 10:44 5
05.05.2022, 06:45 4
03.05.2022, 23:28 20