Реал в финале ЛЧ, новый этап войны с россией, Ребров выиграл кубок ОАЕ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 4 мая.

1. Родриго и Бензема сотворили чудо! Реал обыграл Ман Сити и вышел в финал ЛЧ. Александр Зинченко вышел на замену, но его команда не смогла удержать перевес

2. Победный гол грудью! Динамо обыграло Базель в благотворительном матче. Денис Попов оригинальным способом отправил победный мяч в ворота соперника

3. Как Михайлюк и Лэнь сезон в НБА провели. Обозреватель Sport.ua подводит итоги очередного карьерного года для наших заокеанских баскетболистов

4. Тайхман остановила Калинину на турнире в Мадриде. Ангелина слишком устала после предыдущих матчей

5. Падение остановилось. Как сборная Украины по хоккею стала третьей на ЧМ. Обозреватель Sport.ua подводит итоги выступления сборной Украины на чемпионате мира

6. Новый претендент на Мудрика. Немецкий клуб заинтересовался украинцем. Кому достанется украинский талант?

7. Зеленский заявил о новом этапе войны с россией. Президент заявил, что Украина перестала отступать

8. Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба. В ближайшее время возможна покупка «Пескары»

9. Мино Райола: суперагент, бизнесмен и второй отец Балотелли. Блогер Sport.ua – об одной из самых противоречивых фигур в современном футболе

10. Ребров выиграл Кубок ОАЭ с Аль-Айном. В финале был обыгран «Шабаб Аль-Ахли»