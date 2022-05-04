Другие новости04 мая 2022, 23:10 | Обновлено 04 мая 2022, 23:12
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Ребров выиграл Кубок ОАЭ с Аль-Айном
В финале был обыгран «Шабаб Аль-Ахли»
04 мая 2022, 23:10 | Обновлено 04 мая 2022, 23:12
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«Аль-Айн» Сергея Реброва стал победителем Кубка ОАЭ. В финале после ничьей 2:2 в серии пенальти со счетом 5:4 был обыгран «Шабаб Аль-Ахли». Для Реброва это первый трофей в ОАЭ.
И вполне вероятно, что не последний в нынешнем сезоне с «Аль-Айном». В национальном чемпионате за 5 туров до финиша команда лидирует с 7-очковым преимуществом.
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