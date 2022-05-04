Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров выиграл Кубок ОАЭ с Аль-Айном
Другие новости
04 мая 2022, 23:10 | Обновлено 04 мая 2022, 23:12
955
0

Ребров выиграл Кубок ОАЭ с Аль-Айном

В финале был обыгран «Шабаб Аль-Ахли»

04 мая 2022, 23:10 | Обновлено 04 мая 2022, 23:12
955
0
Ребров выиграл Кубок ОАЭ с Аль-Айном
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

«Аль-Айн» Сергея Реброва стал победителем Кубка ОАЭ. В финале после ничьей 2:2 в серии пенальти со счетом 5:4 был обыгран «Шабаб Аль-Ахли». Для Реброва это первый трофей в ОАЭ.

И вполне вероятно, что не последний в нынешнем сезоне с «Аль-Айном». В национальном чемпионате за 5 туров до финиша команда лидирует с 7-очковым преимуществом.

По теме:
В Катаре не понравилось. Хамес Родригес хочет вернуться в Европу
Игорь ЦЫГАНЫК: «Ребров и Шевченко собираются вернуться в Украину»
Сергей РЕБРОВ: «Бан российских спортсменов – это плата за их молчание»
Сергей Ребров Аль-Айн кубок ОАЭ по футболу Шабаб Аль-Ахли Дубай
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жуниор Мораес заявил, что разница между футболом Украины и Бразилии огромна
Футбол | 04 мая 2022, 11:03 5
Жуниор Мораес заявил, что разница между футболом Украины и Бразилии огромна
Жуниор Мораес заявил, что разница между футболом Украины и Бразилии огромна

Форвард провел почти десять лет в Украине

ЗЕЛЕНСКИЙ: «рф должна вернуться к границам до 24 февраля и отдать Крым»
Война | 04 мая 2022, 01:23 3
ЗЕЛЕНСКИЙ: «рф должна вернуться к границам до 24 февраля и отдать Крым»
ЗЕЛЕНСКИЙ: «рф должна вернуться к границам до 24 февраля и отдать Крым»

Президент заявил, что сомневается в успехе мирных переговоров с россией

Поменял ход игры. Клопп признался, что сказал игрокам Ливерпуля в перерыве
Футбол | 04.05.2022, 01:59
Поменял ход игры. Клопп признался, что сказал игрокам Ливерпуля в перерыве
Поменял ход игры. Клопп признался, что сказал игрокам Ливерпуля в перерыве
Победный гол грудью! Динамо обыграло Базель в благотворительном матче
Футбол | 04.05.2022, 21:54
Победный гол грудью! Динамо обыграло Базель в благотворительном матче
Победный гол грудью! Динамо обыграло Базель в благотворительном матче
ВИДЕО. Камбэк Реала! Родриго выстрелил дуплетом и перевел игру в овертайм
Футбол | 04.05.2022, 23:54
ВИДЕО. Камбэк Реала! Родриго выстрелил дуплетом и перевел игру в овертайм
ВИДЕО. Камбэк Реала! Родриго выстрелил дуплетом и перевел игру в овертайм
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба
Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба
04.05.2022, 13:36 5
Футбол
ФОТО. Норвежская биатлонистка получила жуткие травмы лица в ДТП
ФОТО. Норвежская биатлонистка получила жуткие травмы лица в ДТП
03.05.2022, 08:57
Биатлон
Первым был Михайличенко. Украинцы, которые побеждали в топ-5 чемпионатов
Первым был Михайличенко. Украинцы, которые побеждали в топ-5 чемпионатов
03.05.2022, 14:37 5
Футбол
Сергей КОНОВАЛОВ: «Россияне должны помнить: Моссад выловил всех нацистов»
Сергей КОНОВАЛОВ: «Россияне должны помнить: Моссад выловил всех нацистов»
03.05.2022, 23:47
Футбол
Ударят ракетами по Цюриху? Журналист рф призвал силой решить вопрос с УЕФА
Ударят ракетами по Цюриху? Журналист рф призвал силой решить вопрос с УЕФА
04.05.2022, 02:18 2
Футбол
Неонацист – ты. Олимпийский чемпион из рф наехал на пропагандиста соловьева
Неонацист – ты. Олимпийский чемпион из рф наехал на пропагандиста соловьева
04.05.2022, 13:05 5
Бокс
ВИДЕО. Автобус и бензовоз. В трагическом ДТП возле Ровно погибли 27 человек
ВИДЕО. Автобус и бензовоз. В трагическом ДТП возле Ровно погибли 27 человек
04.05.2022, 05:16
Война
Зеленский заявил о новом этапе войны с россией
Зеленский заявил о новом этапе войны с россией
04.05.2022, 14:40 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем