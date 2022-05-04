Ребров выиграл Кубок ОАЭ с Аль-Айном

«Аль-Айн» Сергея Реброва стал победителем Кубка ОАЭ. В финале после ничьей 2:2 в серии пенальти со счетом 5:4 был обыгран «Шабаб Аль-Ахли». Для Реброва это первый трофей в ОАЭ.

И вполне вероятно, что не последний в нынешнем сезоне с «Аль-Айном». В национальном чемпионате за 5 туров до финиша команда лидирует с 7-очковым преимуществом.