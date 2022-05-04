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  4. Новый претендент на Мудрика. Немецкий клуб заинтересовался украинцем
Германия
04 мая 2022, 16:32 |
1156
0

Новый претендент на Мудрика. Немецкий клуб заинтересовался украинцем

Кому достанется украинский талант?

04 мая 2022, 16:32 |
1156
0
Новый претендент на Мудрика. Немецкий клуб заинтересовался украинцем
uaf.ua

По информации Sport1.de, «Байер» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.

Трансфер оценивается в 20 миллионов евро.

Сейчас «Байер» занимается комплектацией состава на новый сезон, где команда практически гарантировала себе групповой этап Лиги чемпионов.

Многие клубы заинтересованы в украинском таланте, а «Шахтер» будет вынужден продавать игроков из-за войны в Украине.

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Источник Sport1
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