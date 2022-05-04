Новый претендент на Мудрика. Немецкий клуб заинтересовался украинцем

По информации Sport1.de, «Байер» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.

Трансфер оценивается в 20 миллионов евро.

Сейчас «Байер» занимается комплектацией состава на новый сезон, где команда практически гарантировала себе групповой этап Лиги чемпионов.

Многие клубы заинтересованы в украинском таланте, а «Шахтер» будет вынужден продавать игроков из-за войны в Украине.