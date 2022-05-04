Германия04 мая 2022, 16:32 |
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Новый претендент на Мудрика. Немецкий клуб заинтересовался украинцем
Кому достанется украинский талант?
04 мая 2022, 16:32 |
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По информации Sport1.de, «Байер» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.
Трансфер оценивается в 20 миллионов евро.
Сейчас «Байер» занимается комплектацией состава на новый сезон, где команда практически гарантировала себе групповой этап Лиги чемпионов.
Многие клубы заинтересованы в украинском таланте, а «Шахтер» будет вынужден продавать игроков из-за войны в Украине.
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