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  4. Родриго и Бензема сотворили чудо! Реал обыграл Ман Сити и вышел в финал ЛЧ
Лига Чемпионов
Проходит дальше Реал Мадрид
04.05.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 3:4 3 : 1
Ман Сити
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Лига чемпионов
05 мая 2022, 00:36 | Обновлено 05 мая 2022, 01:35
2463
15

Родриго и Бензема сотворили чудо! Реал обыграл Ман Сити и вышел в финал ЛЧ

Александр Зинченко вышел на замену, но его команда не смогла удержать перевес

05 мая 2022, 00:36 | Обновлено 05 мая 2022, 01:35
2463
15
Родриго и Бензема сотворили чудо! Реал обыграл Ман Сити и вышел в финал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Неделю назад первая игра в Манчестере завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.

Второй поединок оказался не менее захватывающим. Счет в матче для гостей открыл Рияд Марез на 73-й минуте. Украинец Александр Зинченко вышел на замену минутой ранее и разогнал голевую атаку «Ман Сити».

Казалось, что для «Реала» все закончено, но «галактикос» в очередной раз совершили большой камбэк!

В концовке второго тайма Родриго выстрелил дуплетом и перевел игру в овертайм (2:1). А в дополнительное время Карим Бензема с пенальти забил победный гол (3:1).

Мадридский «Реал» в 17-й раз вышел в финал Лиги чемпионов. Украинский голкипер Андрей Лунин стабильно находится в резерве у Тибо Куртуа, но сможет стать частью большой истории.

В решающем матче команда Карло Анчелотти сыграет против «Ливерпуля», игра состоится 28 мая в Париже. По составу это будет повтор финала ЛЧ, сыгранного в 2018 году, когда в Киеве победила мадридская команда (3:1).

Лига чемпионов 2021/22

1/2 финала, ответный матч. 4 мая, Мадрид

Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:1 (д.в) [первый матч – 1:2]

Голы: Родриго, 90, 90+1, Бензема, 95 – Марез, 73.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао (Вальехо, 115), Менди, Модрич (Камавинга, 75), Кроос (Родриго, 68), Каземиро (Асенсио, 75), Вальверде, Бензема (Себальос, 104), Винисиус Жуниор (Васкес, 115).

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 72), Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 72), Бернарду Силва, Родри (Стерлинг, 99), Фоден, Марез (Фернандиньо, 85), Габриэл Жезус (Грилиш, 78).

Предупреждения: Модрич, 9, Карвахаль, 65, Милитао, 84, Вальверде, 90 – Лапорт, 9, Стерлинг, 101, Зинченко, 113.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Все голы матча

События матча

95’
ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
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Реал Мадрид Манчестер Сити Александр Зинченко Рияд Марез видео голов и обзор Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Карим Бензема Родриго Андрей Лунин отчеты
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 15
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bzzzzzz
от навесов так и не научились защищаться.
ман сити не может просто так вылетать из ЛЧ, всегда надо при этом облажаться по полной.
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+5
Oleh Stepanovich
Реал заслужив, молодці, до кінця боролися, це турнір Реала. Домінують суперники, але перемагає то завжди Реал
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+4
Ёкарный Бабай
Пеп после Барселоны в ЛЧ как тот Сизиф, который каждый год катит камень в гору, а он скатывается назад Самый большой процент побед в ЛЧ среди всех тренеров в истории, а трофея все нет.
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+4
Сергей Ионов
ЗІнченко був кращім у сіті, Дебрюйне, Фоуден, Стерлінг провалили матч взагалі, про Лапорта взагали мовчу привезти 2 м'ячі то треба вміти
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+3
Maks Maks
Тот случай, когда нужно болеть за команду до последней минуты
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+3
Макс Максов
Просто ЛЧ, це явно не турнір Сіті! І 100% турнір для Реала!
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
K_Sarioglo@i.ua
Йес! Успіхів Реалу у фіналі!
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+3
bzzzzzz
МанСити жалко конечно. Казалось бы что еще надо, уже довели свою игру до какогото космического предела, уже вроде улучшать нечего, и все равно в какие то тупые ситуации попадают.
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0
Brian
Реал это Великий клуб. В каком бы состоянии они не находились, всегда нацелены на победу. Браво!!! Мансити команда-выскочка в руках бездонного мешка денег.
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0
Ptiza
Реал не зможе завжди суддя допоможе
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-5
Hg
Зина лузер.  В одном эпизоде 2 раза проиграл и получили. А Стерлинг вообще кишкомот.
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-5
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Eduard Makharashvili
Какое на хрен чудо???!!! Всё основное время арбитр не вмешивался в игру, а вот в добавочном первом тайме назначает пенальти, за эпизод, за который даже игру не останавливал... Защитник МС сначала коснулся мяча, и уже потом дешёвый актёришка бензема живописно шваркнулся на газон.... Явно провели с арбитром беседу--бабло Флорентино Переса сработало, уже в тысячный раз......
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-6
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