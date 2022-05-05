Родриго и Бензема сотворили чудо! Реал обыграл Ман Сити и вышел в финал ЛЧ

4 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Неделю назад первая игра в Манчестере завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.

Второй поединок оказался не менее захватывающим. Счет в матче для гостей открыл Рияд Марез на 73-й минуте. Украинец Александр Зинченко вышел на замену минутой ранее и разогнал голевую атаку «Ман Сити».

Казалось, что для «Реала» все закончено, но «галактикос» в очередной раз совершили большой камбэк!

В концовке второго тайма Родриго выстрелил дуплетом и перевел игру в овертайм (2:1). А в дополнительное время Карим Бензема с пенальти забил победный гол (3:1).

Мадридский «Реал» в 17-й раз вышел в финал Лиги чемпионов. Украинский голкипер Андрей Лунин стабильно находится в резерве у Тибо Куртуа, но сможет стать частью большой истории.

В решающем матче команда Карло Анчелотти сыграет против «Ливерпуля», игра состоится 28 мая в Париже. По составу это будет повтор финала ЛЧ, сыгранного в 2018 году, когда в Киеве победила мадридская команда (3:1).

Лига чемпионов 2021/22

1/2 финала, ответный матч. 4 мая, Мадрид

Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:1 (д.в) [первый матч – 1:2]

Голы: Родриго, 90, 90+1, Бензема, 95 – Марез, 73.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао (Вальехо, 115), Менди, Модрич (Камавинга, 75), Кроос (Родриго, 68), Каземиро (Асенсио, 75), Вальверде, Бензема (Себальос, 104), Винисиус Жуниор (Васкес, 115).

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 72), Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 72), Бернарду Силва, Родри (Стерлинг, 99), Фоден, Марез (Фернандиньо, 85), Габриэл Жезус (Грилиш, 78).

Предупреждения: Модрич, 9, Карвахаль, 65, Милитао, 84, Вальверде, 90 – Лапорт, 9, Стерлинг, 101, Зинченко, 113.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

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