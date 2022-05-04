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  4. ВИДЕО. Камбэк Реала! Родриго выстрелил дуплетом и перевел игру в овертайм
Лига чемпионов
04 мая 2022, 23:54 | Обновлено 05 мая 2022, 00:06
1259
0

ВИДЕО. Камбэк Реала! Родриго выстрелил дуплетом и перевел игру в овертайм

Невероятное развитие событий в полуфинальном матче Лиги чемпионов

04 мая 2022, 23:54 | Обновлено 05 мая 2022, 00:06
1259
0
ВИДЕО. Камбэк Реала! Родриго выстрелил дуплетом и перевел игру в овертайм
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая в 22:00 проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.

В концовке второго тайма Родриго выстрелил дуплетом и перевел игру в овертайм (2:1). Реал совершил невероятный камбэк. Игра перешла в овертаймы.

ГОЛ! 1:1. Родриго, 90 мин.

ГОЛ! 2:1. Родриго, 90+1 мин.

ГОЛ! 1:1. Родриго, 90+1 мин.

Видео голов ожидается.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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