Лига чемпионов04 мая 2022, 23:54 | Обновлено 05 мая 2022, 00:06
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ВИДЕО. Камбэк Реала! Родриго выстрелил дуплетом и перевел игру в овертайм
Невероятное развитие событий в полуфинальном матче Лиги чемпионов
04 мая 2022, 23:54 | Обновлено 05 мая 2022, 00:06
1259
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4 мая в 22:00 проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.
В концовке второго тайма Родриго выстрелил дуплетом и перевел игру в овертайм (2:1). Реал совершил невероятный камбэк. Игра перешла в овертаймы.
ГОЛ! 1:1. Родриго, 90 мин.
ГОЛ! 2:1. Родриго, 90+1 мин.
ГОЛ! 1:1. Родриго, 90+1 мин.
Видео голов ожидается.
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