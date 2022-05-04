ВИДЕО. Камбэк Реала! Родриго выстрелил дуплетом и перевел игру в овертайм

4 мая в 22:00 проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.

В концовке второго тайма Родриго выстрелил дуплетом и перевел игру в овертайм (2:1). Реал совершил невероятный камбэк. Игра перешла в овертаймы.

ГОЛ! 1:1. Родриго, 90 мин.

ГОЛ! 2:1. Родриго, 90+1 мин.

ГОЛ! 1:1. Родриго, 90+1 мин.

Видео голов ожидается.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine