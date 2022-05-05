В среду, 4 мая «Реал» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов принимаел «Манчестер Сити». «Реал» победил 3:1 и вішел в финал.

Составы команд:

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Начо, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Вальверде, Бензема, Винисиус

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Уокер – Де Брюйне, Родри, Бернардо Силва – Фоден, Жезус, Марез

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

0:1 - Марез, 73-я минута:

1:1 - Родриго, 90-я минута:

2:1 - Родриго, 90+1-я минута:

3:1 - Бензема, 95-я минута: