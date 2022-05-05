Реал – Манчестер Сити – 3:1 (д.в.). Видео голов и обзор матча
Обзор ответного матча полуфинала Лиги чемпионов
В среду, 4 мая «Реал» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов принимаел «Манчестер Сити». «Реал» победил 3:1 и вішел в финал.
Составы команд:
«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Начо, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Вальверде, Бензема, Винисиус
«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Уокер – Де Брюйне, Родри, Бернардо Силва – Фоден, Жезус, Марез
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
0:1 - Марез, 73-я минута:
1:1 - Родриго, 90-я минута:
2:1 - Родриго, 90+1-я минута:
3:1 - Бензема, 95-я минута:
События матча
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