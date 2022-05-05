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04.05.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 3:4 3 : 1
Ман Сити
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Лига чемпионов
05 мая 2022, 01:02 |
8424
1

Реал – Манчестер Сити – 3:1 (д.в.). Видео голов и обзор матча

Обзор ответного матча полуфинала Лиги чемпионов

05 мая 2022, 01:02 |
8424
1
Реал – Манчестер Сити – 3:1 (д.в.). Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 мая «Реал» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов принимаел «Манчестер Сити». «Реал» победил 3:1 и вішел в финал.

Составы команд:

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Начо, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Вальверде, Бензема, Винисиус

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Уокер – Де Брюйне, Родри, Бернардо Силва – Фоден, Жезус, Марез

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

0:1 - Марез, 73-я минута:

1:1 - Родриго, 90-я минута:

2:1 - Родриго, 90+1-я минута:

3:1 - Бензема, 95-я минута:

События матча

95’
ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
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Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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Karaim2011
Супер камбек!!!
Даєш 14-ий трофей!
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