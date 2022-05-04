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04.05.2022 22:00 2-й матч. Результат первого матча 3:4 - : -
Ман Сити
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Лига чемпионов
04 мая 2022, 07:17 | Обновлено 04 мая 2022, 07:24
274
0

Реал – Манчестер Сити. Зинченко на пути в финал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 4 мая в 22:00 трансляцию ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов

04 мая 2022, 07:17 | Обновлено 04 мая 2022, 07:24
274
0
Реал – Манчестер Сити. Зинченко на пути в финал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

4 мая в 22:00 проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити».

За гостей может сыграть украинский защитник Александр Зинченко. У хозяев поля украинский голкипер Андрей Лунин является резервистом Тибо Куртуа.

Неделю назад первая игра завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Реал – Манчестер Сити. Зинченко на пути в финал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE

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Реал Мадрид Манчестер Сити Александр Зинченко Андрей Лунин смотреть онлайн Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
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Источник Sport.ua
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