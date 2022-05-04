Реал Мадрид

4 мая в 22:00 проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити».

За гостей может сыграть украинский защитник Александр Зинченко. У хозяев поля украинский голкипер Андрей Лунин является резервистом Тибо Куртуа.

Неделю назад первая игра завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Реал – Манчестер Сити. Зинченко на пути в финал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE