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  4. Зинченко – в запасе Манчестер Сити на матч с Реалом
Лига чемпионов
04 мая 2022, 20:56 |
971
0

Зинченко – в запасе Манчестер Сити на матч с Реалом

Стали известны составы команд

04 мая 2022, 20:56 |
971
0
Зинченко – в запасе Манчестер Сити на матч с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Реал» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов дома примет «Манчестер Сити» после выездного поражения 3:4 дома примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинцы Андрей Лунин и Александр Зинченко остались в запасе «Реала» и «Манчестер Сити» соответственно.

Составы команд:

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Начо, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Вальверде, Бензема, Винисиус

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Уокер – Де Брюйне, Родри, Бернардо Силва – Фоден, Жезус, Марез

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити стартовые составы Александр Зинченко
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Источник УЕФА
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