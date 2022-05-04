Зинченко – в запасе Манчестер Сити на матч с Реалом

Сегодня «Реал» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов дома примет «Манчестер Сити» после выездного поражения 3:4 дома примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинцы Андрей Лунин и Александр Зинченко остались в запасе «Реала» и «Манчестер Сити» соответственно.

Составы команд:

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Начо, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Вальверде, Бензема, Винисиус

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Уокер – Де Брюйне, Родри, Бернардо Силва – Фоден, Жезус, Марез