ВИДЕО. Зинченко начал голевую атаку. Гол Мареза заставил Бернабеу замолчать

4 мая в 22:00 проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.

Счет в матче открыл Рияд Марез на 73-й минуте. Украинец Александр Зинченко вышел на замену минутой ранее и разогнал голевую атаку «Ман Сити».

ГОЛ! 0:1. Рияд Марез, 73 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine