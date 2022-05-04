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  4. ВИДЕО. Зинченко начал голевую атаку. Гол Мареза заставил Бернабеу замолчать
Лига чемпионов
04 мая 2022, 23:32 | Обновлено 04 мая 2022, 23:51
2074
0

ВИДЕО. Зинченко начал голевую атаку. Гол Мареза заставил Бернабеу замолчать

Украинец вышел на замену и разогнал атаку «Ман Сити» на ворота «Реала»

04 мая 2022, 23:32 | Обновлено 04 мая 2022, 23:51
2074
0
ВИДЕО. Зинченко начал голевую атаку. Гол Мареза заставил Бернабеу замолчать
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая в 22:00 проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.

Счет в матче открыл Рияд Марез на 73-й минуте. Украинец Александр Зинченко вышел на замену минутой ранее и разогнал голевую атаку «Ман Сити».

ГОЛ! 0:1. Рияд Марез, 73 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Реал Мадрид Манчестер Сити Александр Зинченко Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Рияд Марез видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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