Лига чемпионов04 мая 2022, 23:32 | Обновлено 04 мая 2022, 23:51
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ВИДЕО. Зинченко начал голевую атаку. Гол Мареза заставил Бернабеу замолчать
Украинец вышел на замену и разогнал атаку «Ман Сити» на ворота «Реала»
04 мая 2022, 23:32 | Обновлено 04 мая 2022, 23:51
2074
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4 мая в 22:00 проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.
Счет в матче открыл Рияд Марез на 73-й минуте. Украинец Александр Зинченко вышел на замену минутой ранее и разогнал голевую атаку «Ман Сити».
ГОЛ! 0:1. Рияд Марез, 73 мин.
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