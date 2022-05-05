ВИДЕО. Реал перевернул игру! Бензема с пенальти забил в овертайме

4 мая в 22:00 проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.

Мадридский клуб вышел вперед в полуфинальном противостоянии ЛЧ с «Ман Сити». Карим Бензема с пенальти забил в овертайме (3:1).

ГОЛ! 3:1. Бензема, 95 мин (пен)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine