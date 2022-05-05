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  4. ВИДЕО. Реал перевернул игру! Бензема с пенальти забил в овертайме
Лига чемпионов
05 мая 2022, 00:10 | Обновлено 05 мая 2022, 01:13
1053
1

ВИДЕО. Реал перевернул игру! Бензема с пенальти забил в овертайме

Мадридский клуб вышел вперед в полуфинальном противостоянии ЛЧ с Ман Сити

05 мая 2022, 00:10 | Обновлено 05 мая 2022, 01:13
1053
1
ВИДЕО. Реал перевернул игру! Бензема с пенальти забил в овертайме
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая в 22:00 проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.

Мадридский клуб вышел вперед в полуфинальном противостоянии ЛЧ с «Ман Сити». Карим Бензема с пенальти забил в овертайме (3:1).

ГОЛ! 3:1. Бензема, 95 мин (пен)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Реал Мадрид Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Карим Бензема пенальти
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Источник Sport.ua
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smevt
Кабал. наjбав. хотя я не за сіті...
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