Лига чемпионов05 мая 2022, 00:10 | Обновлено 05 мая 2022, 01:13
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ВИДЕО. Реал перевернул игру! Бензема с пенальти забил в овертайме
Мадридский клуб вышел вперед в полуфинальном противостоянии ЛЧ с Ман Сити
05 мая 2022, 00:10 | Обновлено 05 мая 2022, 01:13
1053
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4 мая в 22:00 проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.
Мадридский клуб вышел вперед в полуфинальном противостоянии ЛЧ с «Ман Сити». Карим Бензема с пенальти забил в овертайме (3:1).
ГОЛ! 3:1. Бензема, 95 мин (пен)
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