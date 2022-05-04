Ливерпуль пробился в финал ЛЧ, Калинина сотворила сенсацию в Мадриде
Главные новости за 3 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 мая.
1A. Огрызнулись и сдулись. Ливерпуль утопил субмарину и вышел в финал ЛЧ
«Вильярреал» оказал достойное сопротивление, сумев отыграть два мяча форы
1B. Вильярреал – Ливерпуль – 2:3. Яркий триллер! Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного полуфинального матча Лиги чемпионов
2. Шахтер получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2022/23
Это стало известно после того, как «Вильярреал» уступил «Ливерпулю» в ЛЧ
3. За себя и за Марту! Калинина переиграла Радукану в Мадриде
Ангелина пробилась в 1/4 финала престижного грунтового турнира
4. Российские оккупанты начали штурм Азовстали
Атаке предшествовал масштабный авиаудар
5. Зинченко попал в сферу интересов Арсенала
Лондонский клуб изучает ситуацию вокруг украинского легионера «Манчестер Сити»
6. Названо имя нового старшего тренера женской сборной Украины по биатлону
Александру Кравченко будут помогать Александр Биланенко и Олег Меркушин
7. ФОТО. Норвежская биатлонистка получила жуткие травмы лица в ДТП
Каролин Кноттен упала с велосипеда
8. Орбан рассказал Папе Римскому, когда путин планирует завершить войну
Правда, понтифик подчеркнул, что настроен пессимистично в отношении указанной даты
9. Первым был Михайличенко. Украинцы, которые побеждали в топ-5 чемпионатов
Вспоминаем всех украинцев – чемпионов топ-5 европейских чемпионатов
10. Еще вчера – партнеры, сегодня – босс и подопечный
Sport.ua выделяет знаковых игроков, которых тренировали их бывшие партнеры по команде
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вспоминаем всех украинцев – чемпионов топ-5 европейских чемпионатов
Команда Юргена Клоппа обыграла «Вильярреал» со счетом 3:2 и вышла в финал