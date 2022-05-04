Ливерпуль пробился в финал ЛЧ, Калинина сотворила сенсацию в Мадриде

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 мая.

1A. Огрызнулись и сдулись. Ливерпуль утопил субмарину и вышел в финал ЛЧ

«Вильярреал» оказал достойное сопротивление, сумев отыграть два мяча форы

1B. Вильярреал – Ливерпуль – 2:3. Яркий триллер! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного полуфинального матча Лиги чемпионов

2. Шахтер получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2022/23

Это стало известно после того, как «Вильярреал» уступил «Ливерпулю» в ЛЧ

3. За себя и за Марту! Калинина переиграла Радукану в Мадриде

Ангелина пробилась в 1/4 финала престижного грунтового турнира

4. Российские оккупанты начали штурм Азовстали

Атаке предшествовал масштабный авиаудар

5. Зинченко попал в сферу интересов Арсенала

Лондонский клуб изучает ситуацию вокруг украинского легионера «Манчестер Сити»

6. Названо имя нового старшего тренера женской сборной Украины по биатлону

Александру Кравченко будут помогать Александр Биланенко и Олег Меркушин

7. ФОТО. Норвежская биатлонистка получила жуткие травмы лица в ДТП

Каролин Кноттен упала с велосипеда

8. Орбан рассказал Папе Римскому, когда путин планирует завершить войну

Правда, понтифик подчеркнул, что настроен пессимистично в отношении указанной даты

9. Первым был Михайличенко. Украинцы, которые побеждали в топ-5 чемпионатов

Вспоминаем всех украинцев – чемпионов топ-5 европейских чемпионатов

10. Еще вчера – партнеры, сегодня – босс и подопечный

Sport.ua выделяет знаковых игроков, которых тренировали их бывшие партнеры по команде