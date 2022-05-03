За себя и за Марту! Калинина переиграла Радукану в Мадриде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) продолжила победную серию на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.



В третьем круге основы украинка переиграла Эмму Радукану из Великобритании (№11 WTA), которая в предыдущем раунде остановила Марту Костюк.



Мадрид. Третий круг

Ангелина Калинина (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:2, 2:6, 6:4



Это была первая встреча теннисисток. Ангелина в третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-20.

На пути в четвертьфинал украинка обыграла трех чемпионок турниров Grand Slam (Слоан Стивенс, Гарбинье Мугурусу и Эмму Радукану).



В следующем раунде Калинина сыграет против Жиль Тайхман из Швейцарии (№35 WTA).