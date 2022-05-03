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  4. За себя и за Марту! Калинина переиграла Радукану в Мадриде
WTA
03 мая 2022, 23:28 | Обновлено 03 мая 2022, 23:36
758
4

За себя и за Марту! Калинина переиграла Радукану в Мадриде

Ангелина пробилась в 1/4 финала престижного грунтового турнира

03 мая 2022, 23:28 | Обновлено 03 мая 2022, 23:36
758
4
За себя и за Марту! Калинина переиграла Радукану в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина и Эмма Радукану

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) продолжила победную серию на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
 
В третьем круге основы украинка переиграла Эмму Радукану из Великобритании (№11 WTA), которая в предыдущем раунде остановила Марту Костюк
 
Мадрид. Третий круг
Ангелина Калинина (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:2, 2:6, 6:4
 
Это была первая встреча теннисисток. Ангелина в третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-20. 

На пути в четвертьфинал украинка обыграла трех чемпионок турниров Grand Slam (Слоан Стивенс, Гарбинье Мугурусу и Эмму Радукану).
 
В следующем раунде Калинина сыграет против Жиль Тайхман из Швейцарии (№35 WTA).

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WTA Мадрид Ангелина Калинина Эмма Радукану
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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
МОЛОДЕЦЬ!!!!! Майбутня перша ракетка України!!!
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+7
Andrian Harandzha
Чесно, після другого сету думав, що здалась. Не знаю що в Ангеліни в голові, але очевидно, що з психологією все добре. Вітання!
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+6
сергей богданов
Сказка продолжается браво
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+6
Александр Ад
Геляя о це характер молодець...ну молодець же!
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0
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