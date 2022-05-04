Шахтер получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2022/23

​Донецкий «Шахтер» официально получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2022/23 как лидер сезона УПЛ, который не был завершен из-за военной агрессии рф против Украины.

Это стало известно после того, как испанский «Вильярреал» проиграл «Ливерпулю» (0:2 и 2:3) в полуфинале ЛЧ 2021/22.

Текущий розыгрыш ЛЧ выиграет кто-то из тройки: «Ливерпуль», «Ман Сити» или «Реал». Все они уже отобрались в ЛЧ 2022/23 через высокие места в национальных чемпионатах. Таким образом, появилась одна вакансия в групповом раунде ЛЧ, которую традиционно держат для победителя прошлогоднего турнира.

Эта вакансия достается стране, которая находится в рейтинге наиболее высоко, но еще не имеет путевки в групповой раунд ЛЧ. Именно Украина расположена на 12-й позиции в таблице коэффициентов УЕФА 2021.

От Украины могут выступить 5 команд в следующем евросезоне. «Шахтер» уже в группе ЛЧ, что сулит клубу серьезные финансовые бонусы. Киевское «Динамо» должно стартовать со 2-го квалификационного раунда (Q2) Лиги чемпионов. «Днепр-1» выступит в Q4 Лиги Европы (если проиграет – перейдет в группу ЛК). В Лиге конференций получили право играть луганская «Заря» (начиная с Q3) и полтавская «Ворскла» (Q2).

Напомним, 2 мая в УЕФА приняли решение о дисквалификации клубов из рф на следующий евросезон. В УЕФА решили сдвинуть «свободную квоту» следующим федерациям по рейтингу, и путевку в ЛЧ автоматически получил чемпион Шотландии (11-е место в рейтинге) – это будет «Селтик» или «Рейнджерс».

Новое распределение путевок в Лигу чемпионов 2022/23

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Новое распределение путевок в Лигу Европы и Лигу конференций 2022/23