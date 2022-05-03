Еще вчера – партнеры, сегодня – босс и подопечный

Футбольная жизнь – интересная штука. Здесь все, как и в повседневной жизни, порой меняется очень быстро. Еще сегодня ты можешь выходить на поле с одним из своих товарищей, и добывать победы плечом к плечу, а вскоре становишься подопечным у того самого товарища, который успел завершить активные выступления и сменить футболку, шорты и гетры на солидный костюм, подчеркивающий изысканность своего хозяина в районе «бровки».

Предлагаем, не претендуя на полноту картины (конструктивно дополнить этот список все желающие могут посредством комментариев), выделить ряд таких «сладких парочек»…

Стивен Джеррард – Филиппе Коутиньо

В последние месяцы на слуху именно эта коллаборация, которая стала возможной в «Астон Вилле» после того, как сперва клуб в ноябре минувшего года уговорил Стивена Джеррарда бросить свой успешный проект в шотландском «Рейнджерс» и переехать в Бирмингем, а уже в январе нынешнего года молодому коучу боссы «выписали» на правах аренды из «Барселоны» 29-летнего Филиппе Коутиньо. Поговаривают, что Джеррард очень хотел видеть бразильца в своей команде, очевидно, памятуя его блестящие выступления в «Ливерпуле»…

Собственно, в «Ливерпуле» Джеррард впервые и столкнулся с Коутиньо в качестве действующих футболистов. Вместе они провели только два сезона – с 2013 по 2015 годы, однако этого хватило Стивену, чтобы осознать, каким талантом обладает бразилец. Сейчас в буквальном смысле слова «воскрешать» этот талант игрок старается в «Астон Вилле» в тесной кооперации с тренером.

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Фрэнк Лэмпард – Виллиан и Сесар Аспиликуэта

Фрэнк Лэмпард, выступавший за «Челси» с 2001 по 2014 годы, успел стать настоящей легендой этого клуба. Неудивительно, что когда в 2017-м полузащитник решил повесить бутсы на гвоздь, «синие» тут же предложили ему сотрудничество уже на тренерском поприще. Сперва Фрэнк возглавил юношескую команду «Челси», через год ушел поработать с «Дерби», где преуспел и летом 2019-го заслужил приглашение стать у руля первой команды «синих».

Среди знаковых фигур, с которыми Лэмпард выходил на поле в составе «Челси», а затем стал для них боссом, безусловно, стоит выделять экс-вингера «Шахтера» Виллиана и испанского фулбека Сесара Аспиликуэту. Первый провел плечом к плечу с англичанином один сезон в АПЛ, второй – два. Увы, в качестве тренера Лэмпарду не удалось достичь серьезных высот в «Челси», по причине чего в январе минувшего года его отправили в отставку. Ныне в лондонской команде нет и Виллиана, от которого «синие» поспешили избавиться еще в бытность Лэмпарда коучем. А вот 32-летний Аспиликуэта все еще играет за «Челси», являясь капитаном этой команды.

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Зинедин Зидан – Серхио Рамос

Две легенды современного «Реала» - Зинедин Зидан и Серхио Рамос – впервые пересеклись в стане «бланкос» в качестве игроков. Француз перебрался в Мадрид в 2001 году, а испанец оказался на «Сантьяго Бернабеу» летом 2005-го, когда «бланкос» заплатили за него «Севилье» немалые по тем временам 27 миллионов евро. Сезон-2005/06 выдался не самым удачным для «Реала», а после него Зидан принял решение завершить карьеру футболиста, вернувшись в стан «бланкос» лишь через несколько лет.

Поначалу Зидан выполнял обязанности функционера в «Реале», затем тренировал юношей и был ассистентом Карло Анчелотти, а в январе 2016-го возглавил «бланкос» на полноценной основе. Вместе с Зиданом «Реал» добился серьезных высот, особенно в Европе, когда выиграл три розыгрыша Лиги чемпионов кряду. В этот момент Серхио Рамос был едва ли не ключевой фигурой в команде и единственным игроком более-менее сравнимым в ней по статусу с небожителем Криштиану Роналду. Так продолжалось до лета минувшего года, когда из Мадрида ушел сперва Зидан, а затем и Рамос. Впрочем, слухи настойчиво сватают Зинедина в коучи «Пари Сен-Жермен», контракт с которым у Серхио рассчитан до лета 2023 года, так что они вполне еще могут поработать вместе в качестве тренера и подопечного.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте (в центре) и Алессандро Дель Пьеро (крайний справа)

Антонио Конте – Джанлуиджи Буффон и Алессандро Дель Пьеро

Это славное трио пересекалось на футбольном поле в «Ювентусе». Тогда Конте играл в средней линии, Буффон защищал ворота, а Дель Пьеро являлся одним из наиболее грозных представителей атаки тогдашней Серии А. Сезон-2003/04 стал последним в игровой карьере для Конте, а спустя год туринский клуб ждало самое серьезное испытание в его истории – ссылка в Серию Б за коррупционные действия, после которой отнюдь не все игроки остались верны «Старой синьоре». Правда, Дель Пьеро и Буффона это не касается – они помогли «Юве» за год вернуться в Серию А, и постепенно вновь взойти на трон, став сильнейшей командой Италии.

Антонио Конте в 2005-м начал работать ассистентом главного тренера «Сиены», а вскоре взобрался на невероятно высокий уровень, заслужив предложение возглавить «Ювентус» в 2011-м. Собственно, тогда его пути с Буффоном и Дель Пьеро в Турине вновь пересеклись, но уже в другом статусе. Дель Пьеро отыграл за «Юве» еще год, после чего, поскитавшись по Австралии и Индии, завершил карьеру футболиста. Буффон же играл за «Старую синьору» до 2018-го, когда и Конте уже не оказалось в команде. Затем Джиджи ненадолго съездил поиграть во Францию за «Пари Сен-Жермен», после чего снова два сезона отдал «Ювентусу», и лишь летом минувшего года отбыл доигрывать в «Парму», копошащуюся ныне в Серии Б.

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Уле Гуннар Сульшер – Криштиану Роналду

Норвежец Сульшер был одним из особенных игроков в «Манчестер Юнайтед» времен менеджерства Алекса Фергюсона. Уле-Гуннар являлся таким себе «джокером» у великого шотландца, который при помощи Сульшера частенько доставлял соперникам огромные проблемы в концовках матчей. Наиболее памятным эпизодом, когда Уле-Гуннар продемонстрировал свою значимость для коллектива, является, конечно же, финал Лиги чемпионов-1998/99, который наверняка до сих пор снится в кошмарах футболистам того состава «Баварии»…

В качестве игрока МЮ Сульшер провел на «Олд Траффорд» одиннадцать лет – с 1996-го по 2007-й. В 2003-м в Манчестер из лиссабонского «Спортинга» прибыл невероятно перспективный португалец Криштиану Роналду, который довольно быстро стал местным любимцем, заставив фанатов забыть о прежнем идоле трибун Дэвиде Бекхэме. Объединиться вместе, причем снова-таки в «Манчестер Юнайтед», Сульшер и Роналду смогли уже в минувшем году, когда норвежскому коучу боссы клуба подписали в помощь португальскую звезду «Ювентуса». Увы для Криштиану, но при нем Сульшер пробыл наставником МЮ очень недолго – в ноябре 2021-го Уле-Гуннара уволили, и ныне Роналду пытается доказать, что он все еще на многое способен уже под руководством немецкого специалиста Ральфа Рангника, которому вскоре, впрочем, также предстоит покинуть «Олд Траффорд» и податься в сборную Австрии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлес Пуйоль (слева) и Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола – Хави и Карлес Пуйоль

Воспитанники академии «Барселоны» Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль вошли в историю клуба, являясь его современными символами. На футбольном поле в качестве игроков они успели провести несколько сезонов, так как Гвардиола был на «Камп Ноу» до 2001-го, после чего отбыл в «Брешиа», Хави объявился в первой команде «блаугранас» в 1998-м, а Пуйоль – через год после этого, в 1999-м. Еще одной легенде современной «Барселоны» Андресу Иньесте было не суждено сыграть с Гвардиолой, так как игроком первой команды он стал в 2002 году, уже после отъезда Хосепа в Италию.

В 2006-м Гвардиола закончил играть в футбол, а спустя год стал коучем дубля «Барселоны», причем проявил себя очень достойно и в 2009-м заслужил предложение возглавить первую команду. Восхитительный период, который начался в «Барселоне» после этого, и который напрямую связан с Гвардиолой в качестве тренера, а также Хави и Пуйолем в качестве футболистов, навсегда золотыми буквами оказался вписан в историю каталонского клуба, и легенды о нем будут передаваться из поколения в поколение.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави (слева) и Жерар Пике

Хави – Марк-Андре тер Штеген, Серхио Бускетс, Жерар Пике, Жорди Альба, Дани Алвес

Сам Хави полгода назад получил назначение на должность наставника первой команды «Барселоны». Поговаривают, что нынешние боссы каталонского клуба давно хотели видеть любимца фанатов во главе команды, но сосватать его домой на «Камп Ноу» смогли лишь в ноябре минувшего года, после увольнения нидерландца Рональда Кумана.

С учетом того, что с момента отъезда Хави из «Барселоны» прошло уже 6,5 лет, можно было бы ожидать серьезных изменений, но коуч встретил в команде множество прекрасно знакомых ему имен. В частности, ныне специалист пробует совместно с Марком-Андре тер Штегеном, Серхио Бускетсом, Жераром Пике, Жорди Альбой и недавно вернувшимся в клуб Дани Алвесом выстроить новую рабочую модель успешной «Барселоны», где на первые роли постепенно должна выходить перспективная клубная молодежь. А ключевой обязанностью «старичков», которые хороши известны Хави, и должна стать помощь в подготовке «ближайших резервов»…