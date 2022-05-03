Первым был Михайличенко. Украинцы, которые побеждали в топ-5 чемпионатов

В минувший уик-энд украинец Андрей Лунин в составе «Реала» стал чемпионом Испании. Ну, стал сугубо формально, ведь в нынешнем сезоне наш голкипер пока что не провел за «сливочных» ни одного поединка. Тем не менее, украинец все равно получит свой комплект испанского футбольного «золота». И, так или иначе, у нас есть неплохое подспорье порадоваться за кандидата в национальную сборную Украины.

А еще есть отличная возможность вспомнить поименно других отечественных игроков, побеждавших в чемпионатах топ-пятерки.

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО, «Сампдория» (Италия)

Когда: 1990/1991

Лучший украинский (и советский) футболист конца восьмидесятых годов прошлого века переходил в клуб из Генуи в качестве капитана киевского «Динамо» и сборной СССР. А еще – в статусе вице-чемпиона Европы и чемпиона Олимпиады. На него претендовали более звездные клубы. В частности, «Барселона» и «Ювентус», однако Михайличенко выбрал «Сампу». И, по его же признанию, в итоге пожалел.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини, Джанлука Виалли и Алексей Михайличенко

«Сампдория» не стала тем клубом, который позволил бы Алексею выйти на новый, еще более высокий уровень. Адаптация к новым условиям затянулась. Помешали карьере на новом месте и травмы. Но еще больше помешали натянутые (мягко говоря) отношения с тогдашними лидерами «Сампы» - Манчини и Виалли, которые очень ревностно восприняли приход в команду звездного украинца. Тем не менее, Алексею сходу удалось влиться в стартовый состав команды и завоевать скудетто. То «золото» 1991 года стало для «Сампдории» последним в ее истории: в итоге команду покинули ведущие игроки. Покинул ее и Михайличенко, который обрел спокойствие и уверенность в «Глазго Рейнджерс».

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Олег ЛУЖНЫЙ, «Арсенал» (Англия)

Когда: 2001/2002



Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Лужный с партнерами по «Арсеналу»

Один из лучших защитников в независимой истории «Динамо» и сборной Украины уехал за рубеж слишком поздно – в 31 год. Раньше как-то не складывалось, хотя на Лужного еще в середине девяностых годов претендовали клубы из Италии и Англии. Но тогда вкусить легионерского хлеба не удалось. Удалось лишь в 1999 году. Игра Олега за «Динамо» в двух матчах группового этапа чемпионской Лиги против «Арсенала» настолько убедила тогдашнего наставника «канониров» Венгера, что мсье Арсен по окончании того евросезона настоял, чтобы динамовский капитан оказался в его команде.

Наверное, все-таки нужно отметить, что в «Арсенале» Лужный не играл такой заметной роли, как в «Динамо» или сборной Украины. Однако и партнерам по команде, и болельщикам он нравился. Прежде всего – за бойцовские качества, за настоящий характер. За три сезона в «Арсенале» Олег провел 75 поединков. Сезон 2001/2002 стал для него самым успешным за «канониров»: победа и в чемпионате, и в Кубке Англии.

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Виктор СКРИПНИК, «Вердер» (Германия)

Когда: 2003/2004



Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник с Серебряной салатницей

Главные достижения Скрипника-футболиста аккурат пришлись на его последний сезон в карьере. За рубеж Виктор попал довольно рано (как на то время) – в 27 лет. Бывший наставник «Днепра» немец Штанге порекомендовал коллегам из «Вердера» присмотреться к левофланговому защитнику «днепрян» и сборной Украины Скрипнику. Те не только присмотрелись, но довольно оперативно предложили украинцу контракт.

В итоге «Вердер» на долгие годы стал для Виктора родным клубом. Долго в числе его достижений значился лишь Кубок Германии, выигранный в 1999 году. Но в 2004 году сбылась и еще одна мечта Скрипника: он в составе «музыкантов» стал чемпионом Германии. И выиграл еще один национальный Кубок. После того сезона 34-летний Скрипник решил повесить бутсы на гвоздь.

Андрей ШЕВЧЕНКО, «Милан» (Италия)

Когда: 2003/2004

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Парадоксально, но лучший футболист Украины времен Независимости и один из лучших футболистов Европы конца прошлого века/начала нынешнего чемпионат Италии выиграл лишь единожды. Но парадокс этот объясняется довольно просто: в то время серия А была безоговорочно сильнейшим первенством мира. Стало быть, среда была очень конкурентной. До того, как завоевать единственное в своей карьере скудетто, Шевченко выиграл с «Миланом» Кубок Италии и Лигу чемпионов. Ну и для себя лично – титул лучшего бомбардира чемпионата Италии. 2004 год можно смело считать венцом «итальянской» карьеры Андрея: кроме чемпионата Италии, он выиграл Суперкубок страны, а в конце года стал обладателем «Золотого мяча».

Анатолий ТИМОЩУК, «Бавария» (Германия)

Когда: 2009/2010, 2012/2013

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук празднует чемпионство

Мы можем только догадываться, был ли Тимощук тогда, в начале «десятых», таким же говнюком, как и сейчас. Наверное, таки да, ведь подобное иудство не может возникнуть на пустом месте. Тем не менее, тогда один из ведущих игроков сборной Украины после победы его «Зенита» в финале Кубка УЕФА был облачен в сине-желтый флаг. В следующем году он перешел в «Баварию». И хотя с тогдашним наставником мюнхенцев ван Галом у него сложились непростые отношения, Анатолий в первом своем баварском сезоне получал достаточно игровой практики. Правда, не всегда на родной позиции – опорника, а зачастую в центре защиты. В сезоне 2009/2010 Тимощук стал чемпионом Германии.

Следующей «Салатницы» пришлось ждать три года. За это время Тимощук успел и потерять статус игрока основы, и снова его вернуть. И снова потерять. Уже с новым тренером – Хайнкесом, который вернул игрока в центр полузащиты. Однако с приходом в команду испанца Хави Мартинеса Тимощук снова переместился на скамью для запасных. Однако, он может похвастаться «треблом» в 2013-м: победа в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов.

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ, «Барселона» (Испания)

Когда: 2009/2010



Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский и Лионель Месси

Последний матч за «Шахтер» накануне перехода в безоговорочно лучший на то время клуб мира – «Барселону» - будущий защитник «блауграны» провел именно против «Барсы». В игре за Суперкубок Европы. Осенью 2009-го Чигринский за очень неплохие 25 миллионов евро перешел из донецкого клуба в команду Гвардиолы. Именно Пеп был инициатором приглашения украинца. Тренер каталонцев очень хотел «разбавить» дуэт центрбеков «Барселоны» - Пике – Пуйоль. Тренер доверял Чигринскому, однако на новом месте у Дмитрия откровенно не заладилось. Он допускал слишком много ошибок, причем ошибок результативных. В конце сезона украинский защитник перестал попадать даже в ротацию. Но титул чемпиона Испании все равно завоевал. Но следующим летом отбыл обратно в «Шахтер».

Александр ЗИНЧЕНКО, «Манчестер Сити» (Англия)

Когда: 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021



Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола

Уже сейчас 25-летнего защитника/хавбека «Сити» можно считать самым титулованным украинским легионером. Зинченко со своим клубом становился трехкратным чемпионом Англии (и очень близок к четвертому титулу), обладателем Кубка Англии и четыре раза побеждал в Кубке Лиги. Однако путь к признанию «Зины» очень сложно назвать простым. К «горожанам» он попал летом 2016 года, однако сразу же был отправлен в аренду в ПСВ. Там не заладилось. Осенью 2017-го его потихоньку начали подпускать к основе «Сити». Но не на родной для него позиции полузащитника, а на месте левого оборонца.

В 2018-м Саша завоевал свой первый комплект английского «золота». Сезон 2018/2019 – пока что лучший в его манчестерской карьере: он стал игроком основного состава, не единожды отличался результативными передачами. Летом 2019-го он продлил контракт с «Сити» до 2024 года. Был на видных ролях в команде и в прошлом сезоне, в котором завоевал свое третье чемпионство. Была у него возможность выиграть и Лигу чемпионов, но в финале его «Сити», за который Зинченко вышел со стартовых минут, уступил «Челси». В нынешнем сезоне Александр нечасто попадает в состав «МанСити».