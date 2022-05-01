Лунин – 8-й украинец, который стал чемпионом страны большой пятерки

23-летний голкипер Андрей Лунин стал вторым украинским игроком после Дмитрия Чигринского, выигравшим испанскую Ла Лигу. Всего же наши футболисты становились чемпионами стран большой футбольной пятерки 11 раз: 4 - в Англии, 3 - в Германии, по 2 - в Испании и Италии.

Александр Зинченко трижды выигрывал чемпионат Англии, Анатолий Тимощук дважды чемпионат Германии, Алексей Михайличенко и Андрей Шевченко по разу триумфовали в Италии, Виктор Скрипник в Германии, Олег Лужный в Англии, а Дмитрий Чигринский в Испании.

«Непокоренной» осталась пока Франция.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские легионеры, становившиеся чемпионами стран большой футбольной пятерки