Лунин – 8-й украинец, который стал чемпионом страны большой пятерки

23-летний голкипер Андрей Лунин стал вторым украинским игроком после Дмитрия Чигринского, выигравшим испанскую Ла Лигу. Всего же наши футболисты становились чемпионами стран большой футбольной пятерки 11 раз: 4 - в Англии, 3 - в Германии, по 2 - в Испании и Италии.
Александр Зинченко трижды выигрывал чемпионат Англии, Анатолий Тимощук дважды чемпионат Германии, Алексей Михайличенко и Андрей Шевченко по разу триумфовали в Италии, Виктор Скрипник в Германии, Олег Лужный в Англии, а Дмитрий Чигринский в Испании.
«Непокоренной» осталась пока Франция.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Украинские легионеры, становившиеся чемпионами стран большой футбольной пятерки
|
Сезон
|
Игрок
|
Чемпионат
|
Клуб
|
1990/91
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Италия
|
Сампдория
|
2001/02
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
Англия
|
Арсенал
|
2003/04
|
Виктор СКРИПНИК
|
Германия
|
Вердер
|
2003/04
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Италия
|
Милан
|
2009/10
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
Германия
|
Бавария
|
2009/10
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
Испания
|
Барселона
|
2012/13
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
Германия
|
Бавария
|
2017/18
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Англия
|
Манчестер Сити
|
2018/19
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Англия
|
Манчестер Сити
|
2020/21
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Англия
|
Манчестер Сити
|
2021/22
|
Андрей ЛУНИН
|
Испания
|
Реал
Источник — Sport.ua
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