Яркие победы украинских хоккеистов и Калининой, ничья Шахтера в Сплите

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 1 мая.

1. Шахтер вырвал ничью в благотворительном матче против Хайдука. У горняков отличились Дмитрий Топалов, Петр Стасюк и Андрей Борячук.

2. ЧМ по хоккею. Украина завершила турнир крупной победой над Эстонией. Команда финишировала на 3-м месте.

3. Мугуруса повержена. Калинина впервые обыграла соперницу из первой десятки. Ангелина уверенно вышла в третий раунд престижного турнира в Мадриде.

4. Ярмоленко вышел на 10 минут. Арсенал взял три очка в игре против Вест Хэма. Благодаря победе канониры вернули себе место в топ-4, зоне Лиги чемпионов.

5. Стивенсон победил Вальдеса по очкам и объединил чемпионские пояса. Мексиканец Оскар Вальдес потерпел первое поражение в карьере.

6. ЧМ по хоккею U-18. Украина финишировала на втором месте. Италия не помогла сборной Украины.

7. Давно Депай не забивал. Барселона переиграла Мальорку и вышла на 2-е место. Днем ранее мадридский «Реал» гарантировал себе чемпионский титул.

8. ФОТО. Два дня в автобусе. Сборная Украины начинает сбор в Словении. Первые представители национальной сборной прибыли в тренировочный центр.

9. Мадрид. Радукану разгромила Костюк и вышла на Калинину. Марта не смогла составить конкуренции 11-й ракетке мира.

10. Разгром в Риге. Определен победитель Лиги чемпионов по футзалу. В финале испанская «Барса» всухую обыграла португальский «Спортинг».