ФОТО. Два дня в автобусе. Сборная Украины начинает сбор в Словении

Первые представители национальной сборной Украины сегодня вечером, 1 мая, прибыли в тренировочный центр Футбольного союза Словении. Во время войны путь сине-желтых на выездной сбор ожидаемо был значительно дольше, чем при мирных обстоятельствах, когда почти до любого пункта назначения в Европе можно добраться самолетом за два-три часа.

В этот раз автобус сборной Украины с главным тренером Александром Петраковым отъехал от Дома футбола ранним утром в субботу, чтобы к вечеру прибыть на украинско-венгерскую границу. Переночевав близ Ужгорода, сине-желтые подъехали к погранично-пропускному пункту.

До границы государства сборников провел президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, еще накануне вместе с первым вице-президентом УАФ Вадимом Костюченко посетил с рабочим визитом прифронтовый Краматорск. Следует упомянуть и о двух футбольных легендах, а ныне – первых вице-президентах УАФ Олеге Протасове и Анатолии Демьяненко: первый также провел сборную до границы, а второй вместе с командой отправился на сбор в Словению как единственный представитель руководства ассоциации. Как известно, возраст Анатолия Васильевича позволяет ему покидать пределы страны без дополнительного согласования.

Андрей Павелко пожелал тренерам, игрокам и персоналу сборной плодотворной работы, подчеркнув, что вся Украина будет смотреть решающие матчи сине-желтых в июне с большим упованием. Сам глава УАФ на все время войны продолжает оставаться в Украине.

После пересечения границы автобус национальной команды прошел еще 800 км. Приятным спутником нашей сборной по пути в Словению стала солнечная погода. В первый день мая в Европе уже чувствуется почти летнее тепло: температура превышает 20 градусов Цельсия. Лишь после въезда в самую Словению, расположенную выше над уровнем моря, стало ощутимо холоднеть, а заключительные 100 км дороги автобус сборной Украины преодолел под аккомпанемент ливня – температура опустилась до 14 градусов.

В тренировочный центр в Брдо, в 40 км от столицы Словении, Любляны, сборники прибыли около 21:20 по центральноевропейскому времени. Разместились сине-желтые в отеле Elegans, расположенном в 700 метрах от тренировочного центра и который в течение мая будет их домом. В составе делегации, приехавшей автобусом из Украины, четверо футболистов – Дмитрий Ризнык, Александр Пихаленок, Сергей Булеца и Алексей Гуцуляк.

Сегодня же поздно вечером к лагерю сборной присоединятся 7 игроков донецкого «Шахтера», который несколько часов назад боевой ничьей (3:3) завершил благотворительный товарищеский матч с хорватским «Хайдуком»: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Валерий Бон Ефим Конопля и Михаил Мудрик.

К сожалению, Виктор Корниенко получил в упомянутом поединке повреждение приводной мышцы, что требует курса лечения. По согласованию медицинских штабов национальной команды и ФК «Шахтер» Виктор останется под наблюдением клубных врачей.

В то же время Михаил Мудрик, во время сегодняшнего матча испытавший мышечный спазм, едет в Словению вместе с другими донецкими сборниками: врачи национальной команды проведут обследование игрока на месте и определят степень сложности проблемы, которая на данный момент не выглядит серьезной.

Напомним, Сергей Кривцов сейчас проходит курс восстановления после перелома берцовой кости и в настоящее время также не может приобщиться к партнерам по сборной.

5 мая к лагерю национальной команды присоединятся 10 исполнителей из «Динамо», которое днем ​​ранее проведет благотворительный матч со швейцарским «Базелем», и нападающий «Днепра-1» Артем Довбик, временно находящийся в расположении киевлян. После этого все вызванные Александром Петраковым игроки украинских клубов, функциональные кондиции которых позволяют работать, соберутся в Брдо. Список вызванных в сборную футболистов, выступающих в иностранных чемпионатах, будет объявлен позже.

Список игроков, вызванных в сборную из украинских клубов

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – «Шахтер» Донецк).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все – «Динамо» Киев), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба – СК «Днепр-1»).

Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Артем Беседин (Динамо Киев).