Шахтер вырвал ничью в благотворительном матче против Хайдука

1 мая донецкий «Шахтер» провел благотворительный матч с хорватским клубом «Хайдук» Сплит.

Очередная игра турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоялась в Хорватии.

На 6-й минуте игры вингер украинского клуба Михаил Мудрик получил травму ноги и был заменен.

Донецкий клуб, уступая 0:2, сумел сравнять счет усилиями Дмитрия Топалова и Петра Стасюка. Хозяева поля забили еще раз, а ничью для горняков принес Андрей Борячук на 90+1 минуте. В результате зафиксирован мирный исход матча (3:3).

Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

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Благотворительный матч

1 мая, Сплит (Хорватия)

Хайдук (Хорватия) – Шахтер (Украина) – 3:3

Голы: Любичич, 10, 80, Лазар, 49 – Топалов, 59, Стасюк, 74, Борячук, 90+1.

Шахтер: Пятов (к) (Трубин, 46, Пузанков, 84), Конопля (Капинус, 46, Стасюк, 63), Марлон (Бондарь, 46), Матвиенко (Ракицкий, 46), Корниенко (Булеза, 46, Драмбаев, 63), Степаненко (Мишнев, 71), Бондаренко (Чех, 71), Топалов (Крыськив, 72), Судаков (Хромей, 83), Мудрик (Сигеев, 8, Борячук, 46), Соломон (Шостак, 72).

Видеообзор матча

Видеозапись матча