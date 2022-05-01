Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
Хайдук Сплит
3 : 3
Шахтер Донецк
01.05.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Хайдук – Шахтер – 3:3. Мудрик получил травму. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор благотворительного матча в Хорватии

  • 01.05.2022 18:55
  • 561 просмотр
  • 0 комментариев
Хайдук – Шахтер – 3:3. Мудрик получил травму. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

1 мая донецкий «Шахтер» провел благотворительный матч с хорватским клубом «Хайдук» Сплит. Очередная игра турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоялась в Хорватии.

На 6-й минуте игры вингер украинского клуба Михаил Мудрик получил травму ноги и был заменен.

Донецкий клуб, уступая 0:2, сумел сравнять счет усилиями Дмитрия Топалова и Петра Стасюка. Хозяева поля забили еще раз, а ничью для горняков принес Андрей Борячук на 90+1 минуте. В результате зафиксирован мирный исход матча (3:3).

Благотворительный матч

1 мая, Сплит (Хорватия)

Хайдук (Хорватия) – Шахтер (Украина) – 3:3

Голы: Любичич, 10, 80, Лазар, 49 – Топалов, 59, Стасюк, 74, Борячук, 90+1.

Шахтер: Пятов (к) (Трубин, 46, Пузанков, 84), Конопля (Капинус, 46, Стасюк, 63), Марлон (Бондарь, 46), Матвиенко (Ракицкий, 46), Корниенко (Булеза, 46, Драмбаев, 63), Степаненко (Мишнев, 71), Бондаренко (Чех, 71), Топалов (Крыськив, 72), Судаков (Хромей, 83), Мудрик (Сигеев, 8, Борячук, 46), Соломон (Шостак, 72).

Видеообзор матча

Видеозапись матча

ГОЛ! 2:1. Топалов, 59 мин.

ГОЛ! 2:2. Стасюк, 74 мин.

ГОЛ! 3:3. Борячук, 90+1 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Шахтер Донецк).
80' ГОЛ ! Мяч забил Марин Любичич (Хайдук Сплит).
74' ГОЛ ! Мяч забил Петр Стасюк (Шахтер Донецк).
59' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Топалов (Шахтер Донецк).
49' ГОЛ ! Мяч забил Франьо Лазар (Хайдук Сплит).
10' ГОЛ ! Мяч забил Марин Любичич (Хайдук Сплит).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности