1 мая донецкий «Шахтер» провел благотворительный матч с хорватским клубом «Хайдук» Сплит. Очередная игра турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоялась в Хорватии.
На 6-й минуте игры вингер украинского клуба Михаил Мудрик получил травму ноги и был заменен.
Донецкий клуб, уступая 0:2, сумел сравнять счет усилиями Дмитрия Топалова и Петра Стасюка. Хозяева поля забили еще раз, а ничью для горняков принес Андрей Борячук на 90+1 минуте. В результате зафиксирован мирный исход матча (3:3).
Благотворительный матч
1 мая, Сплит (Хорватия)
Хайдук (Хорватия) – Шахтер (Украина) – 3:3
Голы: Любичич, 10, 80, Лазар, 49 – Топалов, 59, Стасюк, 74, Борячук, 90+1.
Шахтер: Пятов (к) (Трубин, 46, Пузанков, 84), Конопля (Капинус, 46, Стасюк, 63), Марлон (Бондарь, 46), Матвиенко (Ракицкий, 46), Корниенко (Булеза, 46, Драмбаев, 63), Степаненко (Мишнев, 71), Бондаренко (Чех, 71), Топалов (Крыськив, 72), Судаков (Хромей, 83), Мудрик (Сигеев, 8, Борячук, 46), Соломон (Шостак, 72).
Видеообзор матча
Видеозапись матча
ГОЛ! 2:1. Топалов, 59 мин.
ГОЛ! 2:2. Стасюк, 74 мин.
ГОЛ! 3:3. Борячук, 90+1 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Шахтер Донецк).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Марин Любичич (Хайдук Сплит).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Петр Стасюк (Шахтер Донецк).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Топалов (Шахтер Донецк).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Франьо Лазар (Хайдук Сплит).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Марин Любичич (Хайдук Сплит).
Источник — Sport.ua
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