Известен состав Шахтера на благотворительный матч с Хайдуком

Первого мая в 16:00 донецкий «Шахтер» проведет благотворительный матч с хорватским клубом «Хайдук» Сплит.
Состав «Шахтера» на благотворительный матч с «Хайдуком»: Пятов, Конопля, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Бондаренко, Степаненко, Топалов, Судаков, Мудрик, Соломон.
Запасные: Шевченко, Пузанков, Трубин, Ракицкий, Фарина, Бондарь, Булеза, Удод, Стасюк, Драмбаев, Капинус, Чех, Мышнев, Шостак, Сигеев, Криськив, Хромей, Борячук.
Источник — Sport.ua
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