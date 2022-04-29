1 мая в 16:00 донецкий «Шахтер» проведет благотворительный матч с хорватским клубом «Хайдук» Сплит.
Очередная игра турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Хорватии.
Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.
Хайдук – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.