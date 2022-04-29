Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
Хайдук Сплит
0 : 0
Шахтер Донецк
01.05.2022 16:00

Хайдук – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 мая в 16:00 трансляцию благотворительного матча в Хорватии

  • 29.04.2022 15:32
  • 525 просмотров
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Хайдук – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Шахтер Донецк

1 мая в 16:00 донецкий «Шахтер» проведет благотворительный матч с хорватским клубом «Хайдук» Сплит.

Очередная игра турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Хорватии.

Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Хайдук – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

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