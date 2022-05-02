Тарас СТЕПАНЕНКО: «Перед отъездом в сборную было эмоциональное прощание»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о благотворительном туре «горняков», сборе национальной команды и дополнительной мотивации сборной Украины.



– Какое настроение в команде перед отъездом в сборную Украины?

– Было эмоциональное прощание. Все зависит от многих факторов. Можно сказать, что Де Дзерби вместе с помощниками на 50 процентов уже попрощался с командой, потому что прогнозировать события дальше никто не может. Они сделали все что могли и помогли команде в тяжелое время. Конечно, мы все надеемся, что в будущем будет и чемпионат, и Лига чемпионов, а Роберто будет вместе с командой.



– Игра с «Хайдуком» завершает серию благотворительных матчей, как ты ее оценишь?

– Мы играли эти поединки, чтобы принести немного радости выехавшим из Украины, а люди, которые находятся в стране, смогли посмотреть футбол по телевизору и отвлечься от всех событий. Нужно было собрать деньги, чтобы оказать гуманитарную помощь нашим людям, также было важно подготовиться к национальной сборной. Честно говоря, тяжело играть такие матчи – настрой совсем не тот. О футболе, как и о результате, практически никто не думает. Это было больше о помощи людям и себе, чтобы хоть в каких-то кондициях приехать в расположение сборной.



– Как считаешь, заблаговременный сбор национальной команды сыграет позитивную роль или было бы лучше, если бы футболисты были в своих клубах?

– Я понимаю, что у Александра Васильевича Петракова есть план, и если он принял решение собраться за месяц до первой игры, значит, у него есть план подготовки. Из-за того, что нет матчей чемпионата, он хочет, чтобы сборники были все в одном месте, тренировались и работали, ведь так будет легче всех подвести под один уровень. Насколько это решение было правильным, покажет результат, потому что всегда результат является главной оценкой, тем более в важнейших матчах национальной сборной. Будем делать все возможное, чтобы подготовится. Сейчас мы приедем в сборную, чуть позже будут ребята из «Динамо», и уже 5–6 числа большинство команды будет в сборе. Потом мы ожидаем наших игроков из европейских чемпионатов, станем постепенно набирать форму через товарищеские матчи, надеемся, удастся хорошо подготовиться к Шотландии.



– Что будет придавать дополнительную мотивацию в предстоящих поединках сборной?

– Мы прекрасно понимаем, насколько сейчас тяжелая ситуация в нашей стране. Наши воины защищают страну от российского агрессора, и они бьются до конца, до последней капли крови. Понятно, что мы, выходя на поле, должны также сражаться до последней капли крови, чтобы добыть победу и выйти на чемпионат мира. Наша основная задача – поднять людям настроение и показать, насколько сильна наша Украина.