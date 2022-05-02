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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Перед отъездом в сборную было эмоциональное прощание»

Полузащитник «Шахтера» – о благотворительном туре «горняков»

  • 02.05.2022 14:44
  • 375 просмотров
  • 5 комментариев
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Перед отъездом в сборную было эмоциональное прощание»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о благотворительном туре «горняков», сборе национальной команды и дополнительной мотивации сборной Украины.
 
– Какое настроение в команде перед отъездом в сборную Украины?
– Было эмоциональное прощание. Все зависит от многих факторов. Можно сказать, что Де Дзерби вместе с помощниками на 50 процентов уже попрощался с командой, потому что прогнозировать события дальше никто не может. Они сделали все что могли и помогли команде в тяжелое время. Конечно, мы все надеемся, что в будущем будет и чемпионат, и Лига чемпионов, а Роберто будет вместе с командой.
 
– Игра с «Хайдуком» завершает серию благотворительных матчей, как ты ее оценишь?
– Мы играли эти поединки, чтобы принести немного радости выехавшим из Украины, а люди, которые находятся в стране, смогли посмотреть футбол по телевизору и отвлечься от всех событий. Нужно было собрать деньги, чтобы оказать гуманитарную помощь нашим людям, также было важно подготовиться к национальной сборной. Честно говоря, тяжело играть такие матчи – настрой совсем не тот. О футболе, как и о результате, практически никто не думает. Это было больше о помощи людям и себе, чтобы хоть в каких-то кондициях приехать в расположение сборной.
 
– Как считаешь, заблаговременный сбор национальной команды сыграет позитивную роль или было бы лучше, если бы футболисты были в своих клубах?
– Я понимаю, что у Александра Васильевича Петракова есть план, и если он принял решение собраться за месяц до первой игры, значит, у него есть план подготовки. Из-за того, что нет матчей чемпионата, он хочет, чтобы сборники были все в одном месте, тренировались и работали, ведь так будет легче всех подвести под один уровень. Насколько это решение было правильным, покажет результат, потому что всегда результат является главной оценкой, тем более в важнейших матчах национальной сборной. Будем делать все возможное, чтобы подготовится. Сейчас мы приедем в сборную, чуть позже будут ребята из «Динамо», и уже 5–6 числа большинство команды будет в сборе. Потом мы ожидаем наших игроков из европейских чемпионатов, станем постепенно набирать форму через товарищеские матчи, надеемся, удастся хорошо подготовиться к Шотландии.
 
– Что будет придавать дополнительную мотивацию в предстоящих поединках сборной?
– Мы прекрасно понимаем, насколько сейчас тяжелая ситуация в нашей стране. Наши воины защищают страну от российского агрессора, и они бьются до конца, до последней капли крови. Понятно, что мы, выходя на поле, должны также сражаться до последней капли крови, чтобы добыть победу и выйти на чемпионат мира. Наша основная задача – поднять людям настроение и показать, насколько сильна наша Украина.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ретро Футбол, 02.05.2022 14:59
    +1
    Face Control, 02.05.2022 14:55
    Шпрот, как там суркисня из ОП=Ж вашего кипрского поживает, ммм, развпятьлетний автобусник?
    Ты расиянский паспорт в Крыму добровольно получал, или под стволом?
    Ссылка
    Ретро Футбол, 02.05.2022 14:58
    0
    Face Control, 02.05.2022 14:55
    Шпрот, как там суркисня из ОП=Ж вашего кипрского поживает, ммм, развпятьлетний автобусник?
    Спроси у донецких. Им лучше знать. Это же они за рыгов и опзж голосуют на всех выборах, а потом скулят, что сурок в Раде сидит.
    Ссылка
    Ретро Футбол, 02.05.2022 14:55
    0
    Face Control, 02.05.2022 14:50
    Верим в лучшее.
    Тебе орк нужно думать о том, как ты будешь жрать свой расиянский паспорт в украинском Крыму
    Ссылка
    online
    Face Control, 02.05.2022 14:55
    -2
    Ретро Футбол, 02.05.2022 14:55
    Тебе орк нужно думать о том, как ты будешь жрать свой расиянский паспорт в украинском Крыму
    Шпрот, как там суркисня из ОП=Ж вашего кипрского поживает, ммм, развпятьлетний автобусник?
    Ссылка
    online
    Face Control, 02.05.2022 14:50
    -2
    Верим в лучшее.
    Ссылка
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