Мудрик травмировался в благотворительном матче с Хайдуком

Первого мая в 16:00 донецкий «Шахтер» начал благотворительный матч с хорватским клубом «Хайдук» Сплит.
Уже на шестой минуте вингер Михаил Мудрик получил травму на ровном месте.
Решение о замене было принято сразу же. На поле вышел Кирилл Сигеев.
Мудрик покинул поле без посторонней помощи.
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Источник — Sport.ua
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