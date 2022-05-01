Мудрик травмировался в благотворительном матче с Хайдуком

Первого мая в 16:00 донецкий «Шахтер» начал благотворительный матч с хорватским клубом «Хайдук» Сплит.



Уже на шестой минуте вингер Михаил Мудрик получил травму на ровном месте.



Решение о замене было принято сразу же. На поле вышел Кирилл Сигеев.



Мудрик покинул поле без посторонней помощи.