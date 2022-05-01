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34-й тур
Барселона
2 : 1
Мальорка
01.05.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Давно Депай не забивал. Барселона переиграла Мальорку и вышла на 2-е место

Днем ранее мадридский «Реал» гарантировал себе чемпионский титул

  • 01.05.2022 23:59
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Давно Депай не забивал. Барселона переиграла Мальорку и вышла на 2-е место
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала победу над «Мальоркой» со счетом 2:1.

Форвард Мемфис Депай забил за «Барселону» впервые почти за два месяца.

«Барса» набрала 66 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. Днем ранее «Реал» гарантировал себе чемпионский титул.

Лига 1. 34-й тур

Барселона – Мальорка – 2:1

Голы: Депай, 25, Бускетс, 54 – Райльо, 79.

Барселона: тер Штеген, Пике (Гарсия, 28), Араухо, Дани Алвес (Лангле, 89), Жорди Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Депай, Торрес (Дембеле, 75), Обамеянг (Фати, 75).

Мальорка: Рико, Руссо, Оливан, Маффео, Райльо, Вальент, Санчес (Севилья, 70), Родригес (Гренье, 60), Батталья (Ли Кан Ин, 70), Анхель (Хоппе, 89), Ниньо (Кубо, 59).

Предупреждения: Гави, 35, Жорди Альба, 90+1 – Райльо, 63, Гренье, 64, Маффео, 90+1.

Судья: Фуэртес (Испания).

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Депай, 25 мин.

ГОЛ! 2:0. Бускетс, 54 мин.

ГОЛ! 2:1. Райльо, 79 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Антонио Раильо (Мальорка).
54' ГОЛ ! Мяч забил Серхио Бускетс (Барселона).
25' ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Барселона).

Источник — Sport.ua

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