В поединке 34-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» на своем поле обыграла «Мальорку» со счетом 2:1.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонио Раильо (Мальорка).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхио Бускетс (Барселона).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Барселона).
Источник — MEGOGO
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