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Шахтер обыграл Антальяспор, пожар в Брянске, Фенербахче интересен Луческу

Главные новости за 25 апреля на Sport.ua

  • 26.04.2022 06:00
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Шахтер обыграл Антальяспор, пожар в Брянске, Фенербахче интересен Луческу
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 25 апреля.

1. Шахтер вырвал победу у Антальяспора в благотворительном матче. Автором победного гола для команды Роберто Де Дзерби стал Дмитрий Топалов.

2. ВИДЕО. Кто-то опять покурил. В российском Брянске горит нефтебаза. Горят резервуары с топливом, очевидцы перед этим слышали взрывы.

3. Мирча Луческу может возглавить Фенербахче. Румынский специалист является одним из претендентов на должность коуча «желтых канареек».

4. В сети появилось фото новой формы Шахтера. В ней «Шахтер» будет играть в сезоне 2022/2023.

5. Владимир Кличко намекнул на возвращение в ринг. Легендарный боксер может возобновить карьеру.

6. Орлы уничтожили Быков. Определен победитель Юношеской лиги УЕФА. «Бенфика» отправила шесть безответных мячей в ворота «Ред Булл Зальцбург».

7. Что будет с сезоном УПЛ? Клубы проведут собрание 26 апреля. Будут решать, как завершить чемпионат.

8. Наполи рассматривает возможность приглашения Де Дзерби. Ранее итальянский наставник заявлял о желании продолжить работу с «Шахтером».

9. ВИДЕО Специальная огненная операция. В российском Уссурийске горит авиабаза. В россии продолжаются массовые пожары: Брянск, Питер и другие города.

10. Сергей ПАЛКИН: «Тимощук выбрал деньги вместо Родины и родителей».https://sport.ua/news/581177-sergey-palkin-timoshchuk-vybral-dengi-vmesto-rodiny-i-roditeley Гендиректор «Шахтера» – о главном предателе украинского футбола.

Источник — Sport.ua

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