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Что будет с сезоном УПЛ? Клубы проведут собрание 26 апреля

Будут решать, как завершить чемпионат

  • 25.04.2022 19:21
  • 1445 просмотров
  • 4 комментария
Что будет с сезоном УПЛ? Клубы проведут собрание 26 апреля
© upl.ua

УПЛ объявила о том, что 26 апреля в формате видеоконференции состоятся общие сборы организации.

Клубы чемпионата обсудят то, как завершить сезон 2021/22.

Очевидно, что чемпионат не будет доигран, поэтому нужно решить, как определить итоговую таблицу - по результатам первого круга или после сыгранных 18-ти туров.

Источник — УПЛ

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    nivava, 25.04.2022 20:51
    +1
    дядя Суркіс, харе мінуси ставити
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    online
    Vladimir Liashenko, 25.04.2022 21:01
    0
    Якщо за підсумками 1 кола, то має бути золотий матч для визначення чемпіона. А він може відбутися не раніше липня - коли збірна України зіграє всі свої відбірні матчі, а також коли закінчаться 4-місячні тимчасові оренди легіонерів (тих, яких не продадуть за цей період).
    Ну якось так.
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    online
    Ivan Vismutenko, 25.04.2022 20:20
    0
    Ivan Vismutenko, 25.04.2022 20:10
    По итогам всех игр.
    Ведь в группе лидеров их сыграли все команды.
    С 10 по 12 декабря прошли поединки 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
    На паузу в УПЛ «Шахтер» уходит зимним чемпионом, набрав 47 очков. У киевского «Динамо» – на два пункта меньше (45). «Днепр-1» занимает третью позицию (40), луганская «Заря» отстает еще на 4 балла (36). Замыкают турнирную таблицу УПЛ «Минай» (10) и «Мариуполь» (8).
    Ссылка
    online
    Ivan Vismutenko, 25.04.2022 20:10
    -1
    По итогам всех игр.
    Ведь в группе лидеров их сыграли все команды.
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