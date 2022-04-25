Что будет с сезоном УПЛ? Клубы проведут собрание 26 апреля

УПЛ объявила о том, что 26 апреля в формате видеоконференции состоятся общие сборы организации.

Клубы чемпионата обсудят то, как завершить сезон 2021/22.

Очевидно, что чемпионат не будет доигран, поэтому нужно решить, как определить итоговую таблицу - по результатам первого круга или после сыгранных 18-ти туров.