Что будет с сезоном УПЛ? Клубы проведут собрание 26 апреля

УПЛ объявила о том, что 26 апреля в формате видеоконференции состоятся общие сборы организации.
Клубы чемпионата обсудят то, как завершить сезон 2021/22.
Очевидно, что чемпионат не будет доигран, поэтому нужно решить, как определить итоговую таблицу - по результатам первого круга или после сыгранных 18-ти туров.
Источник — УПЛ
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Ну якось так.
Ведь в группе лидеров их сыграли все команды.
На паузу в УПЛ «Шахтер» уходит зимним чемпионом, набрав 47 очков. У киевского «Динамо» – на два пункта меньше (45). «Днепр-1» занимает третью позицию (40), луганская «Заря» отстает еще на 4 балла (36). Замыкают турнирную таблицу УПЛ «Минай» (10) и «Мариуполь» (8).
Ведь в группе лидеров их сыграли все команды.
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