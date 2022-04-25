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Мирча Луческу может возглавить Фенербахче

Румынский специалист является одним из претендентов на должность коуча «желтых канареек»

  • 25.04.2022 12:49
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Мирча Луческу может возглавить Фенербахче
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Руководство турецкого «Фенербахче» пребывает в поисках главного тренера для первой команды на следующий сезон.

Несмотря на то, что «желтые канарейки» демонстрируют неплохие результаты под руководством 60-летнего Исмаила Картала, который встал у руля команды в январе, продлевать сотрудничество с этим наставником в конце сезона боссы не планируют.

Накануне президент «Фенербахче» в Лиссабоне встретился с португальцем Жорже Жезушем, которому сделал предложение возглавить команду, начиная с сезона-2022/23. Жезушу и его ассистентам в «Фенербахче» было предложено 7 миллионов евро в год на весь штаб.

Отмечается, что Жезуш хочет оставаться в Европе, а потому предложение от «Фенербахче» видится для него интересным. Однако ответа португалец пока не дал.

В то же время сообщается, что «Фенербахче» отказался от планов сотрудничества с немцем Йоахимом Левом, который так и не ответил на предварительный запрос «желтых канареек».

На случай, если переговоры с Жорже Жезушем не увенчаются успехом, руководители «Фенербахче» держат в уме запасной вариант – 76-летнего Мирчу Луческу из киевского «Динамо», чье будущее в Украине из-за войны остается неясным.

Ранее Луческу, комментируя информацию о планируемых сроках завершения карьеры, подчеркнул, что имеет 2-летний договор с «Динамо», но не может сказать, каким образом будет развиваться ситуация в будущем.

Источник — Sözcü

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