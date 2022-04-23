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Мирча Луческу ответил на вопрос о планах завершить карьеру

Из-за российско-украинской войны профессиональное будущее румынского тренера под вопросом

  • 23.04.2022 10:30
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Мирча Луческу ответил на вопрос о планах завершить карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

76-летний главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопрос румынских журналистов о том, когда планирует завершить карьеру и отправиться на пенсию.

«У меня есть еще два года контракта, я не знаю, что будет и что произойдет», - сказал Луческу.

На вопрос, откуда у него столько энергии, чтобы иметь возможность к ежедневной активной работе, Мирча ответил: «Это любовь на всю жизнь. Не все любят жизнь так, как должны. Я не потерял энтузиазма и любви к футболу. Это зависит от того, что вы понимаете под жизнью. Я к этому привык, я этим занимаюсь уже 60 лет».

Отметим, что в конце июля Мирче Луческу исполнится 77 лет.

Источник — Prosport.ro

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