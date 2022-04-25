Сергей ПАЛКИН: «Тимощук выбрал деньги вместо Родины и родителей»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о легенде клуба Анатолии Тимощуке, работающем тренером в российском «Зените».
«Он выбрал деньги вместо Родины и родителей. Это даже хуже, чем вы можете себе представить. Я на 100% уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него большой опыт в качестве игрока и тренера. С его опытом и достижениями легко можно найти новую работу», - сказал Палкин.
Источник — BBC
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