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Сергей ПАЛКИН: «Тимощук выбрал деньги вместо Родины и родителей»

Гендиректор «Шахтера» – о главном предателе украинского футбола

  • 25.04.2022 16:28
  • 1806 просмотров
  • 2 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Тимощук выбрал деньги вместо Родины и родителей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о легенде клуба Анатолии Тимощуке, работающем тренером в российском «Зените».

«Он выбрал деньги вместо Родины и родителей. Это даже хуже, чем вы можете себе представить. Я на 100% уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него большой опыт в качестве игрока и тренера. С его опытом и достижениями легко можно найти новую работу», - сказал Палкин.

Источник — BBC

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Alex AS, 25.04.2022 17:46
    0
    Ой да уберите уже это чучело огородное и не вспоминайте даже
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    online
    Yanker8888888888, 25.04.2022 17:02
    0
    Вот это ебачь,дорисуйте ....уй
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