СВИРИДА: «Видел бумаги о сотрудничестве Тимощука с рф. Толик – предатель»

Алексей Свирида, спортивный директор «Нивы» из Винницы, поделился мнением об Анатолии Тимощуке, который продолжил работать в «Зените» после начала полномасштабной российско-украинской войны.
«Полностью поддерживаю в этой ситуации УАФ. Мне это не понять никогда! Я видел там подписанные бумаги о сотрудничестве с рф, но я не знаю, правда ли это. Ранее Тимощук являлся символом украинского футбола. Сейчас – это Толик-предатель. Но не мне его судить», - сказал Свирида.
Источник — Эпоха футбола
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