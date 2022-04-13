СВИРИДА: «Видел бумаги о сотрудничестве Тимощука с рф. Толик – предатель»

Алексей Свирида, спортивный директор «Нивы» из Винницы, поделился мнением об Анатолии Тимощуке, который продолжил работать в «Зените» после начала полномасштабной российско-украинской войны.

«Полностью поддерживаю в этой ситуации УАФ. Мне это не понять никогда! Я видел там подписанные бумаги о сотрудничестве с рф, но я не знаю, правда ли это. Ранее Тимощук являлся символом украинского футбола. Сейчас – это Толик-предатель. Но не мне его судить», - сказал Свирида.