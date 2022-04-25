В сети появилось фото новой формы Шахтера

Известный портал Footy Headlines опубликовал фото домашней формы донецкого «Шахтера» на сезон 2022/2023. Она выполнена в традиционных для «горняков» оранжево-черных цветах.
Дата официальной презентации новой формы «Шахтера» из-за войны в Украине не определена:
Источник — Footyheadlines
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З Динамо вони вже не конкуренти
Уже взяли бы пример со сборной Перу и провели одну чёрную полосу наискосок, от левого плеча до правого бока.
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