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В сети появилось фото новой формы Шахтера

В ней «Шахтер» будет играть в сезоне 2022/2023

  • 25.04.2022 12:08
  • 3005 просмотров
  • 13 комментариев
В сети появилось фото новой формы Шахтера
© Footy Headlines

Известный портал Footy Headlines опубликовал фото домашней формы донецкого «Шахтера» на сезон 2022/2023. Она выполнена в традиционных для «горняков» оранжево-черных цветах.

Дата официальной презентации новой формы «Шахтера» из-за войны в Украине не определена:

Источник — Footyheadlines

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Tristan, 25.04.2022 12:27
    +6
    форма-говно!
    Ссылка
    online
    Stable Profit, 25.04.2022 12:30
    +5
    2 полоски? ну, ну... дизайн лайно!
    Ссылка
    online
    DidOk, 25.04.2022 12:41
    +3
    Maks Maks, 25.04.2022 12:33
    С двумя полосками можно будет их называть ЗАЛЕТЕВШИЕ)
    Шахтарю і так буде жопа.
    З Динамо вони вже не конкуренти
    Ссылка
    online
    Kinelan, 25.04.2022 12:40
    +3
    Форма набагато гірше того, що було у Шахтаря в останні роки
    Ссылка
    online
    DidOk, 25.04.2022 12:40
    +3
    Нахіба їм нова форма ??
    Ссылка
    Maks Maks, 25.04.2022 12:33
    +3
    Stable Profit, 25.04.2022 12:30
    2 полоски? ну, ну... дизайн лайно!
    С двумя полосками можно будет их называть ЗАЛЕТЕВШИЕ)
    Ссылка
    Hg, 25.04.2022 12:44
    +2
    Как по мне, то отстой.
    Уже взяли бы пример со сборной Перу и провели одну чёрную полосу наискосок, от левого плеча до правого бока.
    Ссылка
    online
    Metalist1925, 25.04.2022 12:43 (изменен)
    +1
    Может это просто футболка одиннадцатого номера?
    Ссылка
    Maks Maks, 25.04.2022 12:21
    +1
    ss2000, 25.04.2022 12:18
    Аби до чогось причепитись ! Шахтарю що кольори змінювати через сєпарів і їх колорадську стрічку ?
    Так играли же они несколько лет без этих колорадских полос, а тут, во время войны решили вернуть
    Ссылка
    online
    leccinum, 25.04.2022 13:06
    0
    Как полосочки для депиляции
    Ссылка
    online
    axylinam, 25.04.2022 12:57
    -1
    Эта форма напоминает запрещённую колорадскую ленточку
    Ссылка
    online
    ss2000, 25.04.2022 12:18
    -1
    Maks Maks, 25.04.2022 12:11
    Фашистские гяоргыевские ленты возвращаются
    Аби до чогось причепитись ! Шахтарю що кольори змінювати через сєпарів і їх колорадську стрічку ?
    Ссылка
    Maks Maks, 25.04.2022 12:11
    -1
    Фашистские гяоргыевские ленты возвращаются
    Ссылка
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