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Антальяспор
1 : 2
Шахтер Донецк
25.04.2022, FT

Шахтер вырвал победу у Антальяспора в благотворительном матче

Автором победного гола для команды Роберто Де Дзерби стал Дмитрий Топалов

  • 25.04.2022 22:30
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  • 1 комментарий
Шахтер вырвал победу у Антальяспора в благотворительном матче
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

25 апреля ;донецкий «Шахтер» провел благотворительный матч с турецким «Антальяспором». Очередная игра турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоялась в Турции.

«Шахтер» пропустил гол на первых минутах игры, но сумел забить в ответ дважды. Счет сравнял Манор Соломон в середине первого тайма, а автором победного гола на 76-й минуте стал Дмитрий Топалов (2:1).

К сожалению, матч не транслировался из-за отсутствия разрешения на трансляцию от Федерации футбола Турции, поскольку время проведения встречи совпало с временем матчей турецкой Суперлиги.

Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

В следующем матче турне «Шахтер» будет играть против «Хайдука» из Сплита в Хорватии, игра состоится 1 мая.

Благотворительный матч

25 апреля, Турция

Антальяспор (Турция) – Шахтер Донецк (Украина) – 1:2

Голы: Эрдилман, 8 – Соломон, 21, Топалов, 76.

Состав «Шахтера»: Трубин, Конопля, Бондарь, Марлон, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Мудрик, Соломон, Судаков.

Запас: Шевченко, Пузанков, Пятов, Булеза, Стасюк, Удод, Капинус, Драмбаев, Фарина, Корниенко, Мишнев, Топалов, Сигеев, Чех, Крыськив, Шостак, Хромей, Борячук.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    veter, 25.04.2022 23:08
    +2
    Похоже Топалов вернулся к истокам.
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