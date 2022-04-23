25 апреля в 20:30 донецкий «Шахтер» проведет благотворительный матч с турецким «Антальяспором».
Очередная игра в турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Турции.
Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.
Антальяспор – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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