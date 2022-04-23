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Антальяспор
0 : 0
Шахтер Донецк
25.04.2022 20:30

Антальяспор – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 апреля в 20:30 трансляцию благотворительного матча в Турции

  • 23.04.2022 04:54
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Антальяспор – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Шахтер Донецк

25 апреля в 20:30 донецкий «Шахтер» проведет благотворительный матч с турецким «Антальяспором».

Очередная игра в турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Турции.

Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Антальяспор – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

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