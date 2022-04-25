Состав Шахтера на матч против Антальяспора

Сегодня в 20:30 начнется благотворительный матч между «Шахтером» и турецким «Антальяспором». Состав команды Роберто Де Дзерби.
Шахтер: Трубин, Конопля, Ракицкий, Марлон, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Соломон
🇺🇦⚒ Наш склад на благодійний матч з «Антальяспором».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 25, 2022
💙💛 Купуйте віртуальний квиток для допомоги Україні: https://t.co/2WPK2Mfepq.#Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q038DGyS0f
Источник — Sport.ua
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