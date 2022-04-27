Антальяспор – Шахтер – 1:2. Матч, который не показали. Видео голов и обзор

25 апреля донецкий «Шахтер» провел благотворительный матч с турецким «Антальяспором». Матч не транслировался из-за отсутствия разрешения на трансляцию от Федерации футбола Турции, поскольку время проведения встречи совпало с временем матчей турецкой Суперлиги.

«Шахтер» пропустил гол на первых минутах игры (отличился Мустафа Ердилман), но сумел забить в ответ дважды и одержал волевую победу.

В середине первого тайма Артем Бондаренко отличным пасом из центральной зоны нашел Манора Соломона, который обработал мяч и точно пробил (1:1). А автором победного гола на 76-й минуте стал Дмитрий Топалов. Вингер взял инициативу на себя – сместился с правого края ближе к центру и нанес точный удар (2:1).

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Благотворительный матч

25 апреля, Турция

Антальяспор (Турция) – Шахтер Донецк (Украина) – 1:2

Голы: Эрдилман, 8 – Соломон, 21, Топалов, 76.

Шахтер: Трубин (Шевченко, 46), Конопля (Стасюк, 46), Бондарь (Чех, 59), Марлон (Топалов, 46), Ракицкий (Фарина, 46), Матвиенко (Драмбаев, 70), Бондаренко (Мишнев, 70), Степаненко (к) (Удод, 59), Мудрик, Соломон (Борячук, 59), Судаков (Сигеев, 59).