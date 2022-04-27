Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
Антальяспор
1 : 2
Шахтер Донецк
25.04.2022, FT

Антальяспор – Шахтер – 1:2. Матч, который не показали. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор благотворительного матча в Турции, сыгранного 25 апреля

  • 27.04.2022 04:17
  • 118 просмотров
  • 0 комментариев
Антальяспор – Шахтер – 1:2. Матч, который не показали. Видео голов и обзор
© ФК Шахтер Донецк

25 апреля донецкий «Шахтер» провел благотворительный матч с турецким «Антальяспором». Матч не транслировался из-за отсутствия разрешения на трансляцию от Федерации футбола Турции, поскольку время проведения встречи совпало с временем матчей турецкой Суперлиги.

«Шахтер» пропустил гол на первых минутах игры (отличился Мустафа Ердилман), но сумел забить в ответ дважды и одержал волевую победу.

В середине первого тайма Артем Бондаренко отличным пасом из центральной зоны нашел Манора Соломона, который обработал мяч и точно пробил (1:1). А автором победного гола на 76-й минуте стал Дмитрий Топалов. Вингер взял инициативу на себя – сместился с правого края ближе к центру и нанес точный удар (2:1).

Благотворительный матч

25 апреля, Турция

Антальяспор (Турция) – Шахтер Донецк (Украина) – 1:2

Голы: Эрдилман, 8 – Соломон, 21, Топалов, 76.

Шахтер: Трубин (Шевченко, 46), Конопля (Стасюк, 46), Бондарь (Чех, 59), Марлон (Топалов, 46), Ракицкий (Фарина, 46), Матвиенко (Драмбаев, 70), Бондаренко (Мишнев, 70), Степаненко (к) (Удод, 59), Мудрик, Соломон (Борячук, 59), Судаков (Сигеев, 59).

События матча
76' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Топалов (Шахтер Донецк).
21' ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
8' ГОЛ ! Мяч забил Мустафа Эрдилман (Антальяспор).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности