Манор СОЛОМОН: «Шахтер обеспечен хорошими игроками на следующие годы»

Манор Соломон - один из немногих легионеров, которые пока не покинули «Шахтер» и принимают участие в благотворительных матчах команды в Турции.

– Манор, ты много говорил о том, что тебе нравится Украина, что тебя хорошо приняли в нашей стране. Что чувствуешь сейчас, когда слышишь Гимн Украины?

– На самом деле, слышу Гимн Украины уже более трех лет, и я очень привязан к клубу, к стране. То, что происходит в Украине, – просто ужасно. Надеюсь, все это как можно быстрее закончится. Сейчас, когда клубу нужна была помощь, я приехал и оказал поддержку, потому что Украина переживает сложную ситуацию и клуб тоже. Так что для меня это многое значит.

– Ты общаешься с украинскими игроками, поддерживаешь их?

– Да, я говорю с ребятами и могу сказать, что украинцы в самом деле очень сильны. Что-то страшное происходит сейчас в Украине, но все без исключения украинцы в этот момент сильные, сплоченные, они вместе. Все равно стараются общаться, улыбаться, как делали это раньше. Все надеются, что ситуация как можно скорее разрешится.

– Ты забил гол. Что он значит для тебя и кому его посвящаешь?

– Посвящаю этот гол Украине, болельщикам «Шахтера». Да, мы не проводим сейчас официальные матчи, но у нас есть это благотворительное турне, потому посвящаю забитый мяч всем футбольным фанатам. Хочу сказать, что, несмотря на всю сложность ситуации для игроков и для всех людей, мы достойно играем против сильных команд – «Антальяспора», «Фенербахче». Это говорит о том, что «Шахтер» обеспечен хорошими игроками на следующие годы.