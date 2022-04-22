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Источник: за Мудриком выстроилась очередь, Соломона хочет Вильярреал

Украинский клуб получит шанс выгодно продать лидеров

  • 22.04.2022 19:13
  • 797 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: за Мудриком выстроилась очередь, Соломона хочет Вильярреал
© shakhtar.com

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» пока не приблизился к продаже полузащитника Михаила Мудрика, потому что имеет много предложений от различных клубов.

Если раньше фаворитом был «Брентфорд», то сейчас даже в АПЛ появились другие претенденты. Кроме того, есть варианты в иных чемпионатах, и клуб может выбирать самое выгодное предложение.

Сам Мудрик заявил, что уже думает о том, где продолжит карьеру.

Кроме того, появился новый претендент на Манора Соломона. Вингер был близок к «Фулхэму», но сейчас на игрока нацелился «Вильярреал».

Источник — ТаТоТаке

(7 голосов)

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Комментарии
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    online
    AK.228, 22.04.2022 19:32
    0
    Це добре, коли є вибір
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