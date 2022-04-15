Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Москва на дне, Украина сыграет на ЧМ, известна дата игры с Шотландией

Главные новости за 14 апреля на Sport.ua

  • 15.04.2022 06:13
  • 1930 просмотров
  • 0 комментариев
Москва на дне, Украина сыграет на ЧМ, известна дата игры с Шотландией
© facebook.com/fvu.in.ua

Предлагаем вашему вниманию главные новости на Sport.ua за 14 апреля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Отправился нах*й. Крейсер Москва утонул. Информацию подтвердило министерство обороны россии

2. Известны все полуфиналисты Лиги Европы. Андрей Ярмоленко с «Вест Хемом» продолжает борьбу за трофей

3. Сборная Украины сыграет на чемпионате мира по волейболу вместо россии. Команда Угиса Крастиньша получила место на чемпионате мира

4. Подготовка к ЧМ. Сборная Украины уступила Венгрии. Команда провела спарринг в Венгрии

5. Ракицкий вернулся. Шахтер провел спарринг против Лехии, у Мудрика дубль. 14 апреля в Гданьске горняки сыграли второй благотворительный матч

6. Забили три гола. Динамо обыграло Галатасарай в Турции. Команда Мирчи Луческу выиграла в благотворительном матче

7. Динамо отменило матч со Стяуа, владелец которой оскорбил Азов. Вместо этого киевляне сыграют с «Клужем»

8. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил дату матча Шотландия - Украина. Игра должна состояться 1 июня

9. Скандал в Динамо. Клуб отчислил молодого игрока из-за отца-террориста. Киевляне возмущены поведением 18-летнего футболиста

10. Хоккеист Лазаренко: Утром 24 февраля зарядил автомат и пошел в военкомат. Sport.ua поговорил с екс-хоккеистом сборной Украины, который защищает нашу страну в Харькове

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности