Москва на дне, Украина сыграет на ЧМ, известна дата игры с Шотландией

Предлагаем вашему вниманию главные новости на Sport.ua за 14 апреля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Отправился нах*й. Крейсер Москва утонул. Информацию подтвердило министерство обороны россии

2. Известны все полуфиналисты Лиги Европы. Андрей Ярмоленко с «Вест Хемом» продолжает борьбу за трофей

3. Сборная Украины сыграет на чемпионате мира по волейболу вместо россии. Команда Угиса Крастиньша получила место на чемпионате мира

4. Подготовка к ЧМ. Сборная Украины уступила Венгрии. Команда провела спарринг в Венгрии

5. Ракицкий вернулся. Шахтер провел спарринг против Лехии, у Мудрика дубль. 14 апреля в Гданьске горняки сыграли второй благотворительный матч

6. Забили три гола. Динамо обыграло Галатасарай в Турции. Команда Мирчи Луческу выиграла в благотворительном матче

7. Динамо отменило матч со Стяуа, владелец которой оскорбил Азов. Вместо этого киевляне сыграют с «Клужем»

8. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил дату матча Шотландия - Украина. Игра должна состояться 1 июня

9. Скандал в Динамо. Клуб отчислил молодого игрока из-за отца-террориста. Киевляне возмущены поведением 18-летнего футболиста

10. Хоккеист Лазаренко: Утром 24 февраля зарядил автомат и пошел в военкомат. Sport.ua поговорил с екс-хоккеистом сборной Украины, который защищает нашу страну в Харькове