Скандал в Динамо. Клуб отчислил молодого игрока из-за отца-террориста

Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением, в котором речь идет об отчислении из клуба 18-летнего Артура Уварова, который выступал за одну из юношеских команд «бело-синих».

Произошло это по той причине, что отцом Уварова оказался человек, который входит во властные структуры террористической организации «ЛНР».

«Сегодня утром футбольному клубу «Динамо» Киев стало известно о том, что футболист юношеской команды Уваров Артур Максимович (28.03.2004) скрывал факт того, что является сыном врага Украины, представителя властных структур так называемой «ЛНР» Уварова Максима Анатольевича – заместителя главы «комитета народного совета» так называемой «ЛНР» по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности». Он находится в списке врагов Украины на сайте центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец».

Мы не одобряем «сталинские методы», в которых сын отвечает за своего отца, однако после получения и проверки информации руководством клуба был задан конкретный вопрос игроку о принадлежности его отца к военным структурам сепаратистов, Уваров не сразу дал положительный ответ! Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с этим игроком.

ФК «Динамо» (Киев) официально заявляет, что в структуре клуба нет места людям, настроенным против Независимости, Целостности и Суверенитета Украины! Во времена страшной войны с российским оккуппантом Артуру Уварову необходимо было лично обратиться к руководству клуба и признаться в участии своего отца в военной агрессии против Украины.

ФК «Динамо» (Киев) является флагманом украинского футбола, воспитавшим более ста футболистов, представлявших в разное время национальную сборную нашей страны. Клуб не собирается останавливаться в поддержке и финансировании украинского народа в ужасной войне с российским оккуппантом, презирая каждую особу, выступающую против Независимости Украины и не признающую ее территориальную целостность.

Слава Украине! Слава нашим героям!», - сообщается в заявлении.