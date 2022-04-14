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Скандал в Динамо. Клуб отчислил молодого игрока из-за отца-террориста

Киевляне возмущены поведением 18-летнего футболиста

  • 14.04.2022 16:28
  • 9371 просмотр
  • 10 комментариев
Скандал в Динамо. Клуб отчислил молодого игрока из-за отца-террориста
© Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением, в котором речь идет об отчислении из клуба 18-летнего Артура Уварова, который выступал за одну из юношеских команд «бело-синих».

Произошло это по той причине, что отцом Уварова оказался человек, который входит во властные структуры террористической организации «ЛНР».

«Сегодня утром футбольному клубу «Динамо» Киев стало известно о том, что футболист юношеской команды Уваров Артур Максимович (28.03.2004) скрывал факт того, что является сыном врага Украины, представителя властных структур так называемой «ЛНР» Уварова Максима Анатольевича – заместителя главы «комитета народного совета» так называемой «ЛНР» по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности». Он находится в списке врагов Украины на сайте центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец».

Мы не одобряем «сталинские методы», в которых сын отвечает за своего отца, однако после получения и проверки информации руководством клуба был задан конкретный вопрос игроку о принадлежности его отца к военным структурам сепаратистов, Уваров не сразу дал положительный ответ! Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с этим игроком.

ФК «Динамо» (Киев) официально заявляет, что в структуре клуба нет места людям, настроенным против Независимости, Целостности и Суверенитета Украины! Во времена страшной войны с российским оккуппантом Артуру Уварову необходимо было лично обратиться к руководству клуба и признаться в участии своего отца в военной агрессии против Украины.

ФК «Динамо» (Киев) является флагманом украинского футбола, воспитавшим более ста футболистов, представлявших в разное время национальную сборную нашей страны. Клуб не собирается останавливаться в поддержке и финансировании украинского народа в ужасной войне с российским оккуппантом, презирая каждую особу, выступающую против Независимости Украины и не признающую ее территориальную целостность.

Слава Украине! Слава нашим героям!», - сообщается в заявлении.

Источник — ФК Динамо Киев

(47 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Олег Мандрівник, 14.04.2022 17:26 (изменен)
    +4
    Ну судя из статьи его отчислили не за отца, а за то что он брехло
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    online
    Maks Maks, 14.04.2022 17:10
    +1
    Павел Гришин, 14.04.2022 17:06
    Так ты первый тут опзж ,киве и суркисам зад лизал за рублики кацап переодетый,готовься на бутылке прыгать.
    За яку партію голосує твій Донецьк із року в рік? Не за ригів та опзж? самі за них голосуєте, а потім ниєте та гудітє
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 14.04.2022 17:26 (изменен)
    0
    Vladimir Liashenko, 14.04.2022 17:17
    Один. Але у Рахмільїча-молодшого немає достатньої кількості бізнес-активів, щоб профінансувати ДК. Але такі активи є у Рахмільїча-старшого.
    Згадайте, що свого часу Григорій був власником Динамо, але потім подарував (передав) клуб Ігорю, щоб уникнути конфлікту інтересів під час роботи на різних посадах в УЄФА. Але ж свої бізнес-активи він Ігорю не передавав!
    Тому де-факто у Динамо два співвласники.
    Звідки ти знаєш у кого які активи? Любиш чужі гроші рахувати. Або віриш всьому, що пишуть? Вчора ваш селфі-палкін заявив, що шахтар існує лише завдяки продажу гравців. Виходить, що за останні сім років шахтар витратив 300тисяч, які заробив на продажу Віті Коваленко? Ахмєтов награбоване в клуб нічого не дає?
    Ссылка
    online
    Vladimir Liashenko, 14.04.2022 17:17
    0
    Maks Maks, 14.04.2022 17:02
    Стёпа, у Динамо Київ один власник, якщо ти не в курсі. Цікаво було б дізнатися, кого з алігархів і бізнесменів України ти вважаєш колоборантами? Чи тобі дозволяють гавкати лише в сторону Чемпіонів України?
    Один. Але у Рахмільїча-молодшого немає достатньої кількості бізнес-активів, щоб профінансувати ДК. Але такі активи є у Рахмільїча-старшого.
    Згадайте, що свого часу Григорій був власником Динамо, але потім подарував (передав) клуб Ігорю, щоб уникнути конфлікту інтересів під час роботи на різних посадах в УЄФА. Але ж свої бізнес-активи він Ігорю не передавав!
    Тому де-факто у Динамо два співвласники.
    Ссылка
    online
    Павел Гришин, 14.04.2022 17:06
    -1
    Maks Maks, 14.04.2022 17:02
    Стёпа, у Динамо Київ один власник, якщо ти не в курсі. Цікаво було б дізнатися, кого з алігархів і бізнесменів України ти вважаєш колоборантами? Чи тобі дозволяють гавкати лише в сторону Чемпіонів України?
    Так ты первый тут опзж ,киве и суркисам зад лизал за рублики кацап переодетый,готовься на бутылке прыгать.
    Ссылка
    online
    pike1, 14.04.2022 16:33
    -2
    .ля, хтось вірить, що вони не знали?
    Ссылка
    online
    Gargantua, 14.04.2022 17:33
    -3
    я так і не зрозумів, що саме порушив футболіст?
    він повинен був прийти в офіс клубу і розказати про свого батька? це якась нова процедура. А якщо у нього батько педофіл, теж треба було повідомити клерків із клубу?
    Ссылка
    online
    Михаил Степанов, 14.04.2022 16:49
    -3
    и это притом что собственники коллаборанты?! глаза замыливают!
    Ссылка
    online
    ALKOSruLKA, 14.04.2022 16:42
    -3
    ... знайшли цапа-відбувайла на 8й рік.... А коли Сурка старшого "відрахують" ?
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 14.04.2022 17:02
    -4
    Михаил Степанов, 14.04.2022 16:49
    и это притом что собственники коллаборанты?! глаза замыливают!
    Стёпа, у Динамо Київ один власник, якщо ти не в курсі. Цікаво було б дізнатися, кого з алігархів і бізнесменів України ти вважаєш колоборантами? Чи тобі дозволяють гавкати лише в сторону Чемпіонів України?
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