Ультрас Динамо: «Почему депутат Григорий Суркис сбежал из Украины?»

У фанов «Динамо» накопилось очень много вопросов к братьям Суркисам.

«Вы имеете полное право бросить в меня камень, если мой брат сделает что-нибудь против интересов Украины», – слова Игоря Суркиса в августе 2019-го, когда стало известно, что его брат присоединится к откровенно пророссийской партии ОПЗЖ.

С тех пор мы регулярно один за другим «бросаем камни» в братьев Суркисов после каждого их позорного поступка. Сначала они превратили стадион «Динамо» в приемную ОПЗЖ, куда депутаты этой партии ходили как на работу, фотографировались на поле и тренировались. Затем развесили рекламу пророссийских каналов на НСК Олимпийский. Конфронтация шла по нарастающей, и мы пытались реагировать на каждый их позор. Наши баннеры, граффити, тексты в Интернете – это все напоминает фильм о маньяке, который очень долго убивал свою жертву столовой ложкой.

Вчера состоялся первый матч Динамо из серии благотворительных игр. Хорошая инициатива, многие украинцы на трибунах, возможность нашим соотечественникам хоть немного отвлечься от войны. А футболистам – собрать деньги для Украины. Поляки очень сильно помогают, за что им отдельное спасибо! Но перед поединком ультрас «Легии» выпустили заявление, что они будут бойкотировать эту игру и попросили руководство клуба не перечислять доход от матча на счет братьев Суркисов.

Поэтому мы обращаемся к фанатам других клубов, с которыми «Динамо» будет проводить товарищеские игры. В первую очередь к фанатам «Галатасарая», потому что с «Боруссией» и «Динамо» Загреб мы и так на связи. Действующий депутат Верховной Рады Григорий Суркис вместо исполнения своих прямых законотворческих обязанностей уехал из Украины. Не сделал никаких заявлений о выходе из пророссийской партии, уже запрещенной в Украине. Не оставил депутатский мандат, а просто убежал. И регулярно появляется в упоминаниях официального сайта «Динамо», пытаясь изображать из себя патриота и мецената. Более того, действующий депутат Верховной Рады спокойно сидел в вип-ложе в Бухаресте и смотрел футбол.

Мы хотим, чтобы все европейские фанаты четко понимали, что благотворительные матчи «Динамо» – это не просто способ собрать денег для Украины, а еще и попытка братьев Суркисов отбелить свою репутацию. А что делать с этим фактом и как реагировать – решайте сами.

Поскольку руководство Динамо активно читает наши заявления и пытается на них отвечать, хотелось бы услышать ответы на следующие вопросы:

1. Почему от имени пророссийского депутата Григория Суркиса до сих пор публикуются новости на официальном сайте Динамо?

2. Какова судьба вице-президента Гинзбурга после разоблачения его дружеских отношений с рамзанкой дыровой?

3. Поддерживает ли клуб слова Луческу о том, что российские игроки не виноваты в этой войне, поэтому их не стоит дисквалифицировать?

4. Состоится ли товарищеский матч «Динамо» против «Стяуа» после скандальных заявлений президента румынского клуба об Украине?

Между тем, мы продолжаем собирать средства, покупать все необходимое для бойцов и отправляем сразу в горячие точки. Присоединяйтесь к сбору:

– Privatbank: 4149 6293 0064 1990

– Monobank: 5375 4141 1590 5993

– Paypal: jworoschbit@gmail.com», – говорится в заявлении на Facebook-странице WBC Ультрас «Динамо».