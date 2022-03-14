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Ультрас Динамо: «Суркисы – позор Динамо, Луческу должен уйти»

Фаны «Динамо» выступили с заявлением

  • 14.03.2022 20:52
  • 12292 просмотра
  • 8 комментариев
Ультрас Динамо: «Суркисы – позор Динамо, Луческу должен уйти»
© ФК Динамо

Ультрас «Динамо» обратили внимание на молчание Суркисов во время войны и дикие заявления Луческу.

«Сейчас не до футбола. Вот совсем не до футбола. Но рано или поздно Украина победит, и нам нужно будет восстанавливать наш город. Потом мы вернемся на трибуны родного стадиона, но это будет совсем другое «Динамо».

А пока записываем факты:

1. Все фанатские группы «Динамо Киев» взяли оружие в руки и защищают Украину от оккупантов. Параллельно организован штаб помощи, мы обеспечиваем наших бойцов в разных подразделениях всем, что можем получить или приобрести. От воды до тепловизоров.

2. Президенты «Динамо» Суркисы в первые дни уехали из Украины. За 19 дней от них не было никаких заявлений, никакого обращения к болельщикам, к киевлянам, к украинцам. 23 февраля на официальном сайте «Динамо» Григорий Суркис поздравил с юбилеем Валерия Пустовойтенко и после этого тишину. Полная тишина.

3. Ресурсы «Динамо» публикуют информацию, что клуб финансово помогает больницам и интернатам во Львовской области. Список заведений, которым поступает помощь, выглядит как минимум странно. Никаких фото или другой информации – клуб просто убрал себя с публичной плоскости. Только репостит официальных лиц государства в соцсетях.

4. Игроков «Динамо» вывезли подальше от боевых действий. Легионеры уже за границей, им разрешено уходить в аренду в другие клубы. Наши же игроки говорят, что финансово помогают армии, но стараются этого не афишировать. Публично о своей помощи заявил только Беньямин Вербич.

5. В сети опубликовали снимки, где один из вице-президентов «Динамо» позирует рядом с кадыровым рамзаном. И опять же никакой реакции от клуба.

6. Сегодня Мирча Луческу дал интервью итальянской прессе, где заявил, что: украинцы и россияне жили как братья; война в Украине – это политическая проблема, а не проблема между народами; он против того, чтобы российские спортсмены и клубы дисквалифицировали в международных соревнованиях.

Для нас, фанатов «Динамо» все озвученные факты не стали неожиданностью. Мы несколько лет изо всех сил пытались донести миру, что Суркисы – это позор «Динамо», а Луческу должен уйти. Надеемся, что хоть сегодня откроются глаза у тех, кто все это время не поддерживал нашу позицию.

Тем временем у нас понемногу заканчиваются деньги, а покупки становятся все более серьезными и масштабными. Если вы хотите финансово поддержать фанатов «Динамо» в борьбе с оккупантами:

– Privatbank: 4149 6293 0064 1990

– Monobank: 5375 4141 1590 5993

– Paypal: jworoschbit@gmail.com», – говорится в сообщении ультрас «Динамо».

Источник — Sport.ua

(93 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Копяк, 14.03.2022 22:21
    +1
    А кто-то ожидал другого? Оба братана всегда были за карлика-педофила... Но как они думают возвращаться в Украину? Или думают, что вернутся уже в протекторат РФ?
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 14.03.2022 22:24
    0
    Владимир Копяк, 14.03.2022 22:21
    А кто-то ожидал другого? Оба братана всегда были за карлика-педофила... Но как они думают возвращаться в Украину? Или думают, что вернутся уже в протекторат РФ?
    Кто из олигархов сейчас в Украине? Этим хотя бы за 60. Имеют полное право покидать страну во время военного положения.... Ахметову 55. Где он?)
    Ссылка
    online
    nick07, 14.03.2022 22:12
    0
    -smart--Forever, 14.03.2022 21:50
    Давай я тебе напомню, что клуб является частной собственностью граждан Украины по фамилии Суркисы. И хозяинов собственности поменяют только тогда, когда будет или её продажа, или конфискация судом на каких- нибудь серьёзных форс- мажорных обстоятельств.
    Так что я- бы не торопился плясать гопака.
    А що війни замало для форс-мажору? Ну і суркіси не купили, а прихватизували клуб
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 14.03.2022 22:18 (изменен)
    -1
    a.fedorenko1953, 14.03.2022 22:03
    "Давй я тебе напомню".... Челси являлось частной собственность одного члена, который своими коштами помог уйлу развязать войну и массовое уничтожение мирного населения Украины. За это его лишили права собственности.
    Чем клан Суркисив лучше расейскага олегараха.
    Чем И.Суркис хуже того же Ахметова? Чем он так провинился?) Или это просто личная неприязнь?
    Ссылка
    online
    a.fedorenko1953, 14.03.2022 22:03
    -1
    -smart--Forever, 14.03.2022 21:50
    Давай я тебе напомню, что клуб является частной собственностью граждан Украины по фамилии Суркисы. И хозяинов собственности поменяют только тогда, когда будет или её продажа, или конфискация судом на каких- нибудь серьёзных форс- мажорных обстоятельств.
    Так что я- бы не торопился плясать гопака.
    "Давй я тебе напомню".... Челси являлось частной собственность одного члена, который своими коштами помог уйлу развязать войну и массовое уничтожение мирного населения Украины. За это его лишили права собственности.
    Чем клан Суркисив лучше расейскага олегараха.
    Ссылка
    online
    -smart--Forever, 14.03.2022 21:50 (изменен)
    -3
    Arg, 14.03.2022 21:42
    Вот и конец советского Динамо МВД. Надеюсь будет совсем новый клуб.
    И название придумают современное.
    Давай я тебе напомню, что клуб является частной собственностью граждан Украины по фамилии Суркисы. И хозяинов собственности поменяют только тогда, когда будет или её продажа, или конфискация судом на каких- нибудь серьёзных форс- мажорных обстоятельств.
    Так что я- бы не торопился плясать гопака.
    Ссылка
    online
    Arg, 14.03.2022 21:42
    -9
    Вот и конец советского Динамо МВД. Надеюсь будет совсем новый клуб.
    И название придумают современное.
    Ссылка
    Trollface, 14.03.2022 21:34
    -11
    Циган в таборе, Суркисов накроют шубами.
    Ссылка
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