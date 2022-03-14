Ультрас Динамо: «Суркисы – позор Динамо, Луческу должен уйти»

Ультрас «Динамо» обратили внимание на молчание Суркисов во время войны и дикие заявления Луческу.

«Сейчас не до футбола. Вот совсем не до футбола. Но рано или поздно Украина победит, и нам нужно будет восстанавливать наш город. Потом мы вернемся на трибуны родного стадиона, но это будет совсем другое «Динамо».

А пока записываем факты:

1. Все фанатские группы «Динамо Киев» взяли оружие в руки и защищают Украину от оккупантов. Параллельно организован штаб помощи, мы обеспечиваем наших бойцов в разных подразделениях всем, что можем получить или приобрести. От воды до тепловизоров.

2. Президенты «Динамо» Суркисы в первые дни уехали из Украины. За 19 дней от них не было никаких заявлений, никакого обращения к болельщикам, к киевлянам, к украинцам. 23 февраля на официальном сайте «Динамо» Григорий Суркис поздравил с юбилеем Валерия Пустовойтенко и после этого тишину. Полная тишина.

3. Ресурсы «Динамо» публикуют информацию, что клуб финансово помогает больницам и интернатам во Львовской области. Список заведений, которым поступает помощь, выглядит как минимум странно. Никаких фото или другой информации – клуб просто убрал себя с публичной плоскости. Только репостит официальных лиц государства в соцсетях.

4. Игроков «Динамо» вывезли подальше от боевых действий. Легионеры уже за границей, им разрешено уходить в аренду в другие клубы. Наши же игроки говорят, что финансово помогают армии, но стараются этого не афишировать. Публично о своей помощи заявил только Беньямин Вербич.

5. В сети опубликовали снимки, где один из вице-президентов «Динамо» позирует рядом с кадыровым рамзаном. И опять же никакой реакции от клуба.

6. Сегодня Мирча Луческу дал интервью итальянской прессе, где заявил, что: украинцы и россияне жили как братья; война в Украине – это политическая проблема, а не проблема между народами; он против того, чтобы российские спортсмены и клубы дисквалифицировали в международных соревнованиях.

Для нас, фанатов «Динамо» все озвученные факты не стали неожиданностью. Мы несколько лет изо всех сил пытались донести миру, что Суркисы – это позор «Динамо», а Луческу должен уйти. Надеемся, что хоть сегодня откроются глаза у тех, кто все это время не поддерживал нашу позицию.

Тем временем у нас понемногу заканчиваются деньги, а покупки становятся все более серьезными и масштабными. Если вы хотите финансово поддержать фанатов «Динамо» в борьбе с оккупантами:

– Privatbank: 4149 6293 0064 1990

– Monobank: 5375 4141 1590 5993

– Paypal: jworoschbit@gmail.com», – говорится в сообщении ультрас «Динамо».